США за місяць виготовляють стільки снарядів, скільки ЗСУ витрачають за два дні – WP

Оборонна промисловість США наразі може виробляти близько 14 тис. 155-мм гаубичних снарядів на місяць, тоді як таку ж кількість ЗСУ витрачають за два дні війни.

Про це пише The Washington Post.

У статті йдеться, що у США слабким місцем залишається дефіцит артилерійських боєприпасів усіх видів.

Міністр армії Крістін Вормут розповіла, що попри планове збільшення виробництва, оборонна промисловість країни наразі може виробляти близько 14 тис. 155-мм гаубичних снарядів на місяць.

За словами представників оборони США, українські військові випустили таку кількість вогню за два дні війни під час періодів запеклих боїв.

У матеріалі зазначається, що у США планують збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, на початку грудня боєць ЗСУ та секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко повідомив, що перевага в артилерії та живій силі на фронті – у Росії.

В середині грудня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на підприємствах України налагодили виробництво снарядів калібрів 152 та 122 мм. Данілов анонсував, що це "додасть клопоту фашистам".

Зауважимо, в нещодавно оголошеному новому пакеті військової допомоги від США для України серед іншого були вказані 500 високоточних артснарядів 155 мм; 45 тис. артснарядів 152 мм; 20 тис. артснарядів 122 мм; 50 тис. снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тис. танкових снарядів 125 мм.

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