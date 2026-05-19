США замовили українські дрони для розвідки в Європі

Українські дрони стануть розвідниками для армії США. Їх використовуватимуть у Європі, а виготовлятимуть у Чехії. США вирішили замовити українські безпілотники «Лелека» у чеської компанії «U&C UAS».

США використовуватимуть українські дрони для розвідки

Чеська компанія «U&C UAS», яка виготовляє безпілотники від української компанії Deviro, отримала контракт від армії США на постачання українських розвідувальних дронів.

Їх закуплять для американських операцій у Європі. Після того як американські військові оцінили українські дрони під час навчань, було вирішено їх замовити для розвідки.

«U&C підписує контракт на постачання розвідувальних дронів армії США в Європі. Чеський виробник безпілотних літальних апаратів оголошує про підписання міжнародного контракту на постачання передових безпілотних авіаційних систем підрозділам армії США, дислокованим у Європі», — пишуть на сторінці виробника.

Українські дрони продемонстрували високу надійність, ефективність та здатність працювати в умовах, близьких до реальних бойових дій.

Після навчань представники армії США зазначили, що українські безпілотники покращують проведення розвідки, можуть тривалий час стежити та передавати дані в режимі реального часу.

США очікують, що закупівля нових дронів посилить захист американських військових баз по всьому європейському континенту.

Хоча у контракті не вказувалося, що йдеться саме про дрони «Лелека», аналітики Defence Express помітили, що у каталозі компанії є два вироби подібного класу, які походять від українських «Лелека-100».

Варто зазначити, що американці купуватимуть українські дрони, що вироблені у Чехії, оскільки Україна має обмеження на постачання зброї за кордон.

Нагадаємо, американські військові почали переймати український бойовий досвід і вчитися розпізнавати різні типи безпілотників за їхніми характерними звуками. Зокрема, під час нещодавніх навчань Project FlyTrap 5.0 у Литві армія США та країни НАТО зосередилися на виявленні й нейтралізації недорогих БпЛА.

Хоча таке прослуховування неба поки що не включене до офіційної програми підготовки США, польовий досвід має допомогти бійцям вчасно розрізняти повітряні загрози.

Основою для таких тренувань стали реалії українського фронту. Раніше українські захисники вже навчилися на слух відрізняти «Шахеди» від дронів-імітаторів.

Оцінивши ефективність українських методів виявлення та збиття дронів, Центр армійських досліджень США рекомендував американській армії розробити й ухвалити аналогічний підхід, особливо для захисту східного флангу НАТО.

Командувач ССО США генерал-лейтенант Лоуренс Фергюсон під час виступу перед Конгресом заявив, що американські спецпризначенці заздрять гнучкості ЗСУ, адже українські військові самостійно модифікують зброю прямо на фронті.

Натомість армія США повністю залежить від контрактів із великими виробниками. Через бюрократію оборонних підприємств техніка не встигає за змінами на полі бою. Американським солдатам суворо заборонено ремонтувати чи покращувати своє озброєння.

