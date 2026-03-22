США запускають ракету, здатну досягати РФ і Китаю за 20 хвилин — ЗМІ
Нова система Dark Eagle дозволяє США завдавати ударів на відстані до 3500 км, однак Пентагон визнає незавершені тести.
США наближаються до розгортання нової гіперзвукової ракетної системи Dark Eagle, яка здатна уражати цілі на відстані до 3 500 км менш ніж за 20 хвилин. Водночас Пентагон визнає, що випробування цієї зброї ще не завершені.
Про це повідомляють західні аналітики з посиланням на дані Міноборони США, передає 19fortyfive.
Що відомо про нову зброю США
Йдеться про систему Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), відому як Dark Eagle. Вона поєднує балістичну швидкість із можливістю маневрування в атмосфері, що робить її складною ціллю для сучасних систем ППО.
Ракета розвиває швидкість понад Mach 5 і може вражати стратегічні цілі в глибині території противника. Зокрема, за оцінками, запуск із бази на Гуамі дозволяє досягти території Китаю, а з Європи — потенційно цілей у РФ.
Час підльоту становить менше 20 хвилин.
Як працює Dark Eagle
Система використовує так званий гіперзвуковий планер (glide body), який після запуску відокремлюється від ракети-носія та рухається до цілі на гіперзвуковій швидкості, змінюючи траєкторію.
Це ускладнює перехоплення, оскільки на відміну від класичних балістичних ракет, траєкторія польоту не є передбачуваною.
Навіть із невеликою бойовою частиною основне ураження забезпечується кінетичною енергією через надвисоку швидкість.
Де і коли розгорнуть батарею Dark Eagle
Першу батарею Dark Eagle планують розгорнути найближчими тижнями на базі Joint Base Lewis-McChord у США. Вона складатиметься з чотирьох пускових установок, кожна з яких зможе запускати по дві ракети.
Надалі армія США планує отримати ще щонайменше дві такі батареї до 2028 року.
Проте система ще не до кінця перевірена.
Попри амбітні характеристики, у Пентагоні визнають, що повноцінні випробування системи ще тривають.
У звіті за березень 2026 року зазначено, що наразі бракує даних, аби остаточно оцінити ефективність, живучість та реальну бойову спроможність ракети в умовах війни. Зокрема, не до кінця досліджена її здатність уражати добре захищені цілі.
Програма створення Dark Eagle вже обійшлася США більш ніж у 12 млрд доларів. Вартість однієї ракети оцінюється приблизно у 41 млн доларів.
Розгортання гіперзвукової зброї такого типу може суттєво змінити баланс стримування у світі. Водночас експерти наголошують: навіть попри потенціал, нова система поки що залишається частково «сирою» і потребує подальших випробувань.
