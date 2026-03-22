Пентагон розгортає Dark Eagle / © Associated Press

США наближаються до розгортання нової гіперзвукової ракетної системи Dark Eagle, яка здатна уражати цілі на відстані до 3 500 км менш ніж за 20 хвилин. Водночас Пентагон визнає, що випробування цієї зброї ще не завершені.

Про це повідомляють західні аналітики з посиланням на дані Міноборони США, передає 19fortyfive.

Що відомо про нову зброю США

Йдеться про систему Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), відому як Dark Eagle. Вона поєднує балістичну швидкість із можливістю маневрування в атмосфері, що робить її складною ціллю для сучасних систем ППО.

Ракета розвиває швидкість понад Mach 5 і може вражати стратегічні цілі в глибині території противника. Зокрема, за оцінками, запуск із бази на Гуамі дозволяє досягти території Китаю, а з Європи — потенційно цілей у РФ.

Час підльоту становить менше 20 хвилин.

Dark Eagle Фото 19fortyfive

Як працює Dark Eagle

Система використовує так званий гіперзвуковий планер (glide body), який після запуску відокремлюється від ракети-носія та рухається до цілі на гіперзвуковій швидкості, змінюючи траєкторію.

Це ускладнює перехоплення, оскільки на відміну від класичних балістичних ракет, траєкторія польоту не є передбачуваною.

Навіть із невеликою бойовою частиною основне ураження забезпечується кінетичною енергією через надвисоку швидкість.

Де і коли розгорнуть батарею Dark Eagle

Першу батарею Dark Eagle планують розгорнути найближчими тижнями на базі Joint Base Lewis-McChord у США. Вона складатиметься з чотирьох пускових установок, кожна з яких зможе запускати по дві ракети.

Надалі армія США планує отримати ще щонайменше дві такі батареї до 2028 року.

Проте система ще не до кінця перевірена.

Попри амбітні характеристики, у Пентагоні визнають, що повноцінні випробування системи ще тривають.

У звіті за березень 2026 року зазначено, що наразі бракує даних, аби остаточно оцінити ефективність, живучість та реальну бойову спроможність ракети в умовах війни. Зокрема, не до кінця досліджена її здатність уражати добре захищені цілі.

Програма створення Dark Eagle вже обійшлася США більш ніж у 12 млрд доларів. Вартість однієї ракети оцінюється приблизно у 41 млн доларів.

Розгортання гіперзвукової зброї такого типу може суттєво змінити баланс стримування у світі. Водночас експерти наголошують: навіть попри потенціал, нова система поки що залишається частково «сирою» і потребує подальших випробувань.

Тим часом Іран вдруге за вечір вдарив ракетами по Ізраїлю. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 100 людей, на місці «прильоту» руїни.

Водночас США готуються до угоди з Іраном. Адміністрація президента Дональда Трампа починає планувати потенційні мирні переговори з Іраном, хоча очікується, що бойові дії триватимуть ще кілька тижнів.