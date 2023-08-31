США застосують Patriot під час спільних з Ізраїлем навчань з імітацією атаки на ядерні об'єкти Ірану – ЗМІ

Ізраїльські військові проведуть серію спільних з США навчань, включно зі симуляцію потенційної атаки на іранські ядерні об'єкти.

Ізраїль та США проведуть спільні навчання з імітацією атаки на ядерні об'єкти Ірану.

Про це повідомляє The Defence Post.

Із посиланням на неназване джерело, єрусалимський Channel 12 раніше повідомив, що американські військові привезуть "велику кількість" ракет Patriot та інших засобів перехоплення для навчань.

Повідомляється, що спільні навчання розпочнуться "найближчими місяцями".

На прохання про коментар Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовилася надати деталі, але сказала, що країна та США регулярно здійснюють спільні військові навчання.

Ця новина з’явилася через місяць після того, як дві країни продемонстрували свої можливості під час навчань військово-повітряних сил Juniper Oak.

На заході моделювали сценарії повітряних боїв, включно з ударами вглиб ворожих територій.

"Це найбільші та найважливіші навчання, в яких ми разом брали участь, і вони мають на меті продемонструвати, що зобов’язання США щодо безпеки Ізраїлю є непохитними та міцними", – заявив речник Міноборони США генерал Пет Райдер.

У березні 2023-го ізраїльські сили також брали участь у двотижневих навчаннях США під назвою "Червоний прапор" із майже сотнею літаків.