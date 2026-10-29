США затримують ракети PAC-3 для Patriot: що натомість отримує Україна

Ракети Patriot для України затримують

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США затримують передачу Україні сучасних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас постачання старішої модифікації PAC-2 триває в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом союзників.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поінформоване джерело в НАТО.

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За словами співрозмовника видання, затримка з постачанням PAC-3, які мають важливе значення для перехоплення балістичних ракет, уже стала предметом обговорення на високому політичному рівні. Однак наразі невідомо, коли постачання цих перехоплювачів відновиться або прискориться.

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Зеленський повідомляв про затримку американських ракет

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що США затримують постачання ракет-перехоплювачів для українських систем ППО, які вже оплатили європейські партнери. За його словами, частина поставок у межах програми PURL досі очікує на погодження міністра оборони США Піта Геґсета.

Зеленський також наголошував на значному розриві між потребами України та обсягами постачання американських перехоплювачів. За його оцінкою, Київ розраховує отримувати 150 таких ракет на рік, тоді як Росія запускає по Україні близько 150 балістичних ракет щомісяця.

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи заяву українського президента, не виключив, що затримки справді є. Він пояснив, що під час погодження поставок Вашингтон має враховувати зобов’язання перед партнерами, а також власні потреби в захисті американських об’єктів.

«Не було жодної свідомої політичної вказівки завдати шкоди Україні», — запевнив Рубіо.

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Запаси PAC-3 у США скоротилися приблизно на дві третини

Однією з причин складнощів із постачанням може бути обмеженість американських запасів перехоплювачів. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), оприлюдненою 27 липня 2026 року, кількість ракет PAC-3 у США скоротилася приблизно на дві третини — з понад 2300 до менш ніж 830 одиниць.

Раніше Зеленський також заявляв, що Україна не є пріоритетним напрямом для США під час розподілу ракет до систем Patriot. За його словами, першочергову увагу Вашингтон приділяє потребам Близького Сходу.

Євросоюз наполягає на термінових поставках

28 жовтня в Європейській комісії не змогли уточнити, чи порушували представники ЄС перед американською стороною питання затримки ракет для Patriot, які вже оплатили європейські партнери.

Водночас речник Єврокомісії Тома Реньє, коментуючи закупівлю перехоплювачів за кошти кредиту Євросоюзу для України, наголосив на необхідності їхнього термінового постачання.

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На тлі затримок із PAC-3 Україна продовжує отримувати старішу модифікацію PAC-2. Ці ракети також використовуються в системах Patriot, але їхнє основне призначення — ураження літаків і крилатих ракет, тоді як PAC-3 відіграють ключову роль у перехопленні балістичних цілей.

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