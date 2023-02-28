США збільшують виробництво HIMARS після успішних результатів на війні в Україні

Ракетно-артилерійська система високої мобільності HIMARS стала широко визнаною зброєю після того, як пускові установки показали в дії під час війни в Україні.

Американський завод мобільних ракетних установок Lockheed Martin у Камдені готується до збільшення виробництва системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.

Про це заявило керівництво компанії, пише Reuters.

"Коли у вас є система, перевірена бойовими діями, яка є в новинах щодня, тоді це стимулює цей попит", - сказала Дженніфер МакМанус, віцепрезидентка з операцій ракетного бізнесу Lockheed.

За словами керівників компанії, завдяки інвестиціям, здійсненим протягом 2022 року в будівлю заводу, Lockheed потребує лише незначних модернізацій, щоб забезпечити зростання виробництва.

Компанія Lockheed розпочала 2022 рік із випуску 48 пускових установок HIMARS, але з того часу збільшила виробництво до 60.

"Зокрема щодо HIMARS, то ми вже зустрілися з нашими постачальниками, щоб спланувати збільшення виробництва до 96 таких одиниць на рік", - повідомив генеральний директор Lockheed Джеймс Тейклет.

У лютому Польща отримала дозвіл на закупівлю 18 пускових установок HIMARS і 468 комплектів заряджання пускових установок, які можна встановлювати на вантажівки польського виробництва, щоб перетворювати їх на подібні пускові платформи.

Нагадаємо, HIMARS — це 5-тонна вантажівка з контейнером, яка може запускати по шість ракет майже одночасно. HIMARS стріляє боєприпасами GMLRS (керована ракетна система залпового вогню), які мають радіус дії від 70 до 80 км. А їхні системи навігації GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 м від наміченої цілі.

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