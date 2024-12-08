Стало відомо, чому танки Abrams не стали ключовою силою на фронті

Танки Abrams, на які Україна покладала великі сподівання, виявилися не такими корисними на фронті через недоукомплектованість.

Танки Abrams, які були передані Україні, виявилися недоукомплектованими і не дуже ефективними на полі бою.

Про це заявив на форумі національної оборони радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

"Ми відправили Україні танки Abrams. Ці танки Abrams насправді недоукомплектовані, оскільки це не найкорисніша частина техніки для них у бою", - сказав він.

Він зазначив, що ракети ATACMS та удари по російській території не вирішать усіх проблем України. Наразі важливішими для Києва є поставки боєприпасів і вирішення проблеми з живою силою.

Нагадаємо, танки Abrams американського виробництва вважаються одними із найкращих у світі, проте вони виявилися вразливим на полі бою в Україні.

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