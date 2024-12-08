Категорія
Зброя
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, чому танки Abrams не стали ключовою силою на фронті

Стало відомо, чому танки Abrams не стали ключовою силою на фронті

Танк M1A2 Abrams / Фото: Getty Images

Танки Abrams, на які Україна покладала великі сподівання, виявилися не такими корисними на фронті через недоукомплектованість.

Танки Abrams, які були передані Україні, виявилися недоукомплектованими і не дуже ефективними на полі бою.

Про це заявив на форумі національної оборони радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

"Ми відправили Україні танки Abrams. Ці танки Abrams насправді недоукомплектовані, оскільки це не найкорисніша частина техніки для них у бою", - сказав він.

Він зазначив, що ракети ATACMS та удари по російській території не вирішать усіх проблем України. Наразі важливішими для Києва є поставки боєприпасів і вирішення проблеми з живою силою.

Нагадаємо, танки Abrams американського виробництва вважаються одними із найкращих у світі, проте вони виявилися вразливим на полі бою в Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація