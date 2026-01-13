Стало відомо, хто створив крилату ракету "Паляниця": деталі

Сибіга назвав виробника ракети "Паляниця" / © Facebook Андрія Сибіги

Україна вперше офіційно підтвердила розробника крилатої ракети “Паляниця«. Нею стало Державне київське конструкторське бюро „Луч“.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга під час зустрічі з норвезьким колегою та представниками українського оборонного виробництва отримав модель ракети Паляниця від директора КБ «Луч» Олега Коростильова.

«Було особливо приємно отримати від директора КБ „Луч“ Олега Коростильова модель ракети „Паляниця“ як символ нашої спільної відданості справі зміцнення обороноздатності України через стратегічне партнерство», — написав він.

Що відомо про «Паляницю»

Вперше назва «Паляниця» пролунала 24 серпня 2024 року, проте технічні деталі тривалий час залишалися під грифом «секретно». Завісу таємничості привідкрили лише у 2025 році під час міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у Польщі.

Основні тактико-технічні характеристики ракети:

Дальність польоту: до 650 км (що дозволяє вражати цілі глибоко в тилу ворога).

Бойова частина: 100 кг.

Злітна маса: 320 кг.

Габарити: довжина — 3,5 м, розмах крила — 1,7 м.

Ракета обладнана комбінованою системою навігації, яка включає інерціальну систему та супутникову корекцію, що забезпечує високу точність ураження.

Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко заявив, що українська дрон-ракета «Паляниця» за своїми характеристиками може становити серйозну загрозу для авіації противника. За його словами, апарат оснащений реактивним двигуном і, має інерційну та супутникову системи навігації, що дозволяє застосовувати його на значних відстанях.

Експерт зазначив, що «Паляницю» можуть використовувати для ударів по ворожих аеродромах. Зокрема, з бетонобійною бойовою частиною дрон-ракета здатна руйнувати злітно-посадкові смуги, створюючи пастки для літаків, які не встигли піднятися в повітря, та унеможливлюючи швидке відновлення інфраструктури.