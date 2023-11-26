Стало відомо, що за катери може отримати Україна для "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на сьогодні є домовленості про передавання саме морських патрульних катерів для супроводу суден, котрі прямуватимуть "зерновим коридором".

Про це глава держави сказав під час свого виступу на конференції Grain from Ukraine, пише Deferens Express.

"Я маю домовленості з кількома державами щодо потужного супроводу - українцями, але на іншій техніці, на конвої. Тобто, нам передадуть і передають уже відповідні катери морські". Йдеться про те, що Сили оборони України вперше за час повномасштабної війни отримають патрульні катери для конвойних дій у відкритому морі, і це є дуже важлива новина", - сказав президент.

Зазначається, перевага цього полягає в тому, що ці плавзасоби не потрібно проводити через фактично заблокований Босфор, а можна доставити альтернативним шляхом.

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"ВМСУ вже мають досвід розгортання та використання у боях отриманих від США патрульних катерів, щоправда прибережної зони. Як писав раніше Defense Express, у березні 2023 року ВМСУ натякнули, що використовують PB40 Defiant проти "Рапторів" та "катерів-камікадзе" РФ, зокрема для оборони наших позицій біля Очакова", - йдеться в повідомленні.

Водночас у січні цього року були повідомлення про те, що США таки планують передати ВМСУ патрульні катери Mark VI, і це будуть нові замість вживаних. Тоді навіть публікувались кадри, як компанія-виробник SAFE Boats вантажить на баржу перший Mark VI для ВМСУ з тим, щоб потім в іншій точці поставити на нього озброєння. Але після цього ця історія так і не набула подальшого розвитку.

Раніше експерт пояснив, скільки F-16 потрібно Україні, щоб змінити перебіг війни.

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