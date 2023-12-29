Стало відомо, скільки коштувала Росії масована атака по Україні

Росія на ранок 29 грудня здійснила чергову масовану атаку по Україні, на яку витратила щонайменше 1,273 млрд дол.

Про це свідчать розрахунки ЕП за даними Командування повітряних сил.

29 грудня ворог випустив по Україні:

36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

Зокрема, одна з ракет, гіперзвукова Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 5 пусків – 50 млн дол.

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"Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис дол",- вказано у повідомленні.

Тим часом, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет – 1,17 млрд дол. Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.

От балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 42 млн дол.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, росіяни майже точно повторили масовану атаку, поціливши по Україні понад ста ракетами. Як відомо, 29 грудня минулого року вони теж здійснили масовану атаку, використовуючи 120 ракет.

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