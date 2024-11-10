Стало відомо, скільки "Нептунів" та інших ракет виготовила Україна

Україна повинна збільшити виробництво далекобійних ракет, оскільки західні партнери не дозволяють використовувати їхню зброю для атак по Росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому зверненні 9 листопада він розповідав, що цього року оборонно-промисловий комплекс країни досяг значних результатів. Зокрема, це стосується виробництва боєприпасів (в тому числі мільйонів мінометних мін на рік), гармат (імовірно, йдеться про самохідні та буксировані "Богдани") та дронів.

Він відзначав успіхи у виробництві ракетного озброєння, повідомивши про понад сто одиниць вироблених ракет цього року. Йдеться про далекобійну зброю, яка необхідна для ураження об'єктів на території РФ на відстані понад сто кілометрів.

"Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", - сказав він.

Зі слів Зеленського не зовсім зрозуміло, чи йдеться про понад 100 ракет, виготовлених саме цього року, але можна припустити, що більшість із них була вироблена в 2024 році. Це дозволяє оцінити темпи виробництва на рівні 10 ракет на місяць. Хоча цього поки недостатньо для порівняння з виробництвом ракет у Росії, варто відзначити прогрес у цьому напрямку, зокрема зростання темпів виробництва з кількох ракет на початку року до 15-20 у жовтні-листопаді.

Офіційно не розголошується, про які саме ракети йдеться, але ймовірно, мова йде про крилату ракету "Нептун" у наземному варіанті. Це припущення підкріплюється тим, що у ВМС ЗСУ неодноразово згадували про можливість використання цієї ракети для ударів на великі відстані, оскільки у їхньому розпорядженні більше немає засобів, здатних вражати цілі на сотні кілометрів.

Нагадаємо, що міністр оборони США повідомляв Зеленському, що не може пріоритетно постачати ракети ATACMS Україні через занепокоєння скороченням військових запасів у США.

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