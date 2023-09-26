Стало відомо, скільки обіцяних союзниками танків Abrams вже отримала Україна

На сьогодні Україна отримала менше половини обіцяних американських танків M1 Abrams.

Про це пише The Washington Post.

Президент США Джо Байден ще в січні 2023 року зобов'язався передати Україні 31 сучасний бойовий танк M1 Abrams.

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Водночас американські військові чиновники наголосили, що постачання будуть поступовими. Раніше очікувалося, що танки будуть передані найближчими тижнями.

Танки Abrams для України

Перші американські танки Abrams вже прибули до України .

Президент України Володимир Зеленський надав подробиці важливого звіту від міністра оборони Рустема Умєрова щодо американських танків Abrams.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не застосовуватиме далекобійні ракети ATACMS, які США можуть невдовзі передати ЗСУ, для ударів по території Росії.

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