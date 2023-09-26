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Стало відомо, скільки обіцяних союзниками танків Abrams вже отримала Україна

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Стало відомо, скільки обіцяних союзниками танків Abrams вже отримала Україна

Танки Abrams для України / Фото: Associated Press

Україна має отримати від США 31 сучасний бойовий танк M1 Abrams.

На сьогодні Україна отримала менше половини обіцяних американських танків M1 Abrams.

Про це пише The Washington Post.

Президент США Джо Байден ще в січні 2023 року зобов'язався передати Україні 31 сучасний бойовий танк M1 Abrams.

Водночас американські військові чиновники наголосили, що постачання будуть поступовими. Раніше очікувалося, що танки будуть передані найближчими тижнями.

Танки Abrams для України

Перші американські танки Abrams вже прибули до України . 

Президент України Володимир Зеленський надав подробиці важливого звіту від міністра оборони Рустема Умєрова щодо американських танків Abrams.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не застосовуватиме далекобійні ракети ATACMS, які США можуть невдовзі передати ЗСУ, для ударів по території Росії.   

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Дата публікації
Перегляди
1633
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