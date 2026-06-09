Стало відомо, скільки «Шахедів» збили дрони-перехоплювачі P1-SUN: вражаюча цифра

Дрон-перехоплювач P1-SUN / Фото: SkyFall

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За останні пів року було задокументовано понад 3500 випадків успішного знищення «Шахедів» за допомогою цього безпілотника.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник компанії-виробника дрона-перехоплювача.

«Наразі у нас вже задокументовано більше ніж 3500 збиттів „Шахедів“ перехоплювачем P1-SUN за короткий проміжок часу. Він може розвивати швидкість 310 км», — зазначив речник виробника.

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У компанії також повідомили, що після останньої модернізації P1-Sun отримав систему штучного інтелекту. Вона допомагає виявляти повітряні цілі та ефективніше уражати їх під час польоту.

Крім того, розробники працюють над новою системою автоматизації. Її впровадження має дати змогу одному оператору одночасно керувати десятьма дронами-перехоплювачами, що значно підвищить ефективність протидії повітряним загрозам.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробили та успішно протестували в бойових умовах унікальні дрони-перехоплювачі нового покоління.

Ми раніше інформували, що у Збройних силах України триває робота над формуванням четвертого ешелону протиповітряної оборони, який прикриватиме ще дві області.

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