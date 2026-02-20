Стали ще небезпечнішими: "Флеш" розповів, як росіяни об'єднали різні безпілотники в єдину мережу

Російський безпілотник / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Росіяни почали встановлювати MESH-модеми на безпілотники «Молнія», об’єднуючи їх у спільну мережу з Шахедами та іншими БПЛА.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Під час огляду нової модифікації російського безпілотника «Молнія» фахівці виявили зміни у системі зв’язку. За інформацією Флеша, росіяни почали встановлювати на ці апарати зменшені копії MESH-модемів.

Технічні характеристики виявленого обладнання свідчать про те, що модем має потужність два канали по 5 ват та працює у частотному діапазоні 1300-1500 МГц. Аналогічні системи зв’язку російські інженери вже застосовують на інших типах своїх безпілотників, зокрема на ударних дронах «Шахед», «Гербера» та «Куб».

Використання ідентичних MESH-модемів на різних типах літальних апаратів вказує на системний підхід російського військово-промислового комплексу до модернізації озброєння. Ворог проводить цілеспрямовану уніфікацію приймально-передавального обладнання.

«Тобто наш противник звʼязує весь сегмент управління БПЛА різного типу в єдину мережу. При цьому відбувається уніфікація приймально-передавального обладнання. На жаль, ворог працює системно», — констатує радник міністра оборони.

Такі технологічні рішення потенційно дозволяють російським військам краще координувати дії роїв дронів під час масованих атак, обмінюватися даними між апаратами в режимі реального часу та підвищувати їхню стійкість до впливу українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За оцінками українських фахівців, інтеграція повітряних дронів у єдину мережу є лише одним з етапів ширшого плану противника. Експерт прогнозує, що наступним кроком російських розробників стане залучення до цієї системи управління інших типів безекіпажних платформ.

«Що вони будуть робити далі? Пов’язувати в цю єдину мережу управління НРК (наземні робототехнічні комплекси — ред.)», — зазначає Бескрестнов.

Водночас він підкреслює, що Сили оборони України відстежують технічні інновації ворога і розробляють методи протидії.

«Ну нічого, нам є що сказати росіянам з цього приводу. Головне вчасно і наперед бачити їхні плани. Для цього є я», — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив про зміну тактики мінування з боку російських військ — окупанти почали активно застосовувати модернізовані протипіхотні міни ПМД-6. За його словами, оновлена версія отримала пластиковий корпус замість дерев’яного, що робить її менш помітною на снігу та ускладнює виявлення міношукачами через мінімальну кількість металевих елементів.

Крім того, невелика вага боєприпасу дозволяє здійснювати його дистанційне скидання навіть із FPV-дронів. Експерт не виключає, що такі міни можуть застосовуватися не лише на лінії бойового зіткнення, а й для дистанційного мінування глибокого тилу, зокрема з використанням безпілотників типу Shahed-136.