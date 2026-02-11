Стали відомі топ-3 країни, які найбільше закупили зброї у США для України

Посол США при НАТО Метью Вітакер / © Associated Press

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Німеччина, Нідерланди та Норвегія є трьома країнами, які закупили найбільшу кількість американської зброї для України за програмою PURL.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу з журналістами.

За його словами, ці держави є найактивнішими покупцями озброєння США для України в межах ініціативи PURL, у рамках якої країни НАТО закуповують американську зброю для підтримки Сил оборони України.

«Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL). Створений президентом Трампом, PURL дозволяє союзникам і партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України. Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію», — наголосив Вітакер.

Підсумовуючи, посол США при НАТО зазначив, що програма PURL не лише зміцнює обороноздатність України, а й сприяє мирним зусиллям, посилюючи тиск на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і розпочати діалог.

Раніше повідомлялося, що США погодили продаж Україні запасних частин для військової техніки, яка вже перебуває на озброєнні українських сил.

Ми раніше інформували, що Збройні сили України отримали новітній тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 виробництва компанії Indra.