"Стане вирішальною на полі бою": прем'єр Британії заявив про додаткову підтримку Україні

Велика Британія та Франція прагнуть надати українським воїнам додаткову підтримку, яка стане вирішальною на полі бою з російськими загарбниками.

Про це заявив прем'єрміністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє видання Sky News.

Він зазначив, що Велика Британія та Франція взяли на себе лідерство у питанні надання західних танків для Збройних сил Україні, що допомогло іншим країнам зробити те саме.

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"Далекобійне озброєння було ще однією сферою, де ми знову просунулись вперед, тому що ми вважаємо, що на цій стадії конфлікту такі засоби поряд з танками є дуже важливими", - сказав він.

Також Сунак висловив впевненість, що війна закінчиться за столом переговорів, однак саме Київ повинен визначати, коли вони можуть початись.

Британський премʼєр заявив, що Лондон та Париж будуть стояти пліч-о-пліч з українським народом, як і інші країни.

"Успіхом минулого року стало зміцнення альянсу країн, не лише в НАТО, не лише в Європі, альянсу, який простягнувся по всьому світу", - додав Сунак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія та Франція, 10 березня, домовляться про розробку високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

Також ми інформували, що країни Європейського Союзу погодилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів, щоб допомогти Україні.

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