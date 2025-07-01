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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Стоять на бойовому чергуванні: Буданов розповів, до чого Росія готує КНДР

Керівник ГУР повідомив, якою зброєю РФ обмінюється з Пхеньяном і що означає така взаємодія.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Стоять на бойовому чергуванні: Буданов розповів, до чого Росія готує КНДР

Військові КНДР / © Associated Press

Північна Корея значно нарощує свою воєнну силу, передусім, завдяки прямій співпраці з Російською Федерацією і отриманню реального бойового досвіду під час війни проти України. Це впливає на безпекове середовище, адже КНДР має єдиного реального противника — Південну Корею.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає «Громадське Радіо».

«Загострення — це погіршення безпекового середовища. КНДР значно нарощує свою воєнну силу, перш за все через співпрацю прямо з Російською Федерацією і через отримання реального бойового досвіду вояками. І це не може не вплинути на безпекове середовище, а зрештою для КНДР є єдиний противник, реальний противник — це Південна Корея, інших там нема», — сказав Буданов.

За його словами, у Пхеньяні чудово усвідомлюють, що Росія їм потрібна, тому що постачає не лише технології, а й надає можливість отримувати реальний досвід ведення воєнних дій.

«Наприклад, в Пхеньяні вже з’явилися перші установки „Панцирь-С1“ (російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс — ред.). Вони там стоять вже на бойовому чергуванні, охороняють їхню столицю», — повідомив Буданов.

Щодо військових навчань, то росіяни, за словами керівника ГУР, передають громадянам КНДР свій досвід не лише на полі бою проти України, але й допомагають опановувати зброю та техніку.

«Перенавчають корейський персонал. Тож скоро корейці будуть автономно працювати на цій техніці», — сказав він.

Про «Шахеди»-кочівники

Також Буданов торкнувся теми логістичних шляхів зброї між КНДР та РФ. Зокрема, розповів про дрони.

«„Шахед“ він, як кочівник якийсь, — перейшов до Російської Федерації, а тепер з Російської Федерації за назвою „не Шахед“ перейшов до Корейської Народно-Демократичної Республіки», — розповів керівник ГУР.

Буданов зазначив, що ці країни «працюють швидко» і обмінюються вже не дронами, а технологіями і обладнанням та налагоджують виробництво.

«З РФ в КНДР вони не „Шахеди“ передають, вони передають технології, обладнання тощо, налагоджують там виробництво», — сказав він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов також зазначав, Росія вже майже не залежить від постачання зброї з Ірану, зокрема, «Шахедів», адже сама здатна їх виготовляти.

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