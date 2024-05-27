Столтенберг анонсував важливу домовленість на саміті НАТО щодо України

Генсек Альянсу наголосив, що Росія цинічно продовжуватиме вбивати цивільних українців, якщо її не зупинити.
На саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня члени Альянсу домовляться про постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їхнього фінансування.
Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив під час візиту до у Софії.
Столтенберг повідомив, що запропонував, аби союзники на саміті у Вашингтоні домовилися про "велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України".
"Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні", – сказав генсек Альянсу.
Столтенберг також висловився, що російський удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові – приклад того, що Росія цинічно продовжуватиме вбивати цивільних українців, якщо її не зупинити.
"Ми бачили жахливу атаку на гіпермаркет у Харкові цими вихідними, багато цивільних загинули, багато отримали поранення. Це черговий приклад того, наскільки жорстокою є ця війна. Вона має завершитися, і Росія має припинити атакувати суверенну країну", – заявив генсек НАТО.
До слова, напередодні Столтенберг закликав союзників по НАТО, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ударів по військових цілях у Росії.
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