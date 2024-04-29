Storm Shadow для України: аналітик оцінив розподіл ролей США та Європи щодо військової допомоги

Італія разом із Францією та Великою Британією має намір передати Україні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP EG.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив розподіл ролей США та Європи щодо військової допомоги Україні.

За його словами, це вкрай "цікава тенденція" у гранично можливій підтримці України засобами ураження такого типу. Адже напередодні до передавання плануючих бомб JDAM від США, AASM Hammer від Франції приєдналася Британія з Paveway IV (авіабомба з лазерним наведенням - ред.).

"Поки в Конгресі США вирували політичні пристрасті, Європа розв'язувала проблему з поставками боєприпасів Україні, і була сформована чеська ініціатива, в якій Чехія стала посередником з передавання боєприпасів", - зазначив він.

Також у дуже стислі терміни Прага знайшла можливість стати посередником на майже 1,5 мільйона снарядів для України. Що при середньому настрілі по 5-7 тисяч пострілів на добу – фактично річний запас для України, зауважив Коваленко.

"І все це вказує на певний розподіл ролей. Схоже, що у найближчій перспективі саме такою буде головна роль Європи у питаннях забезпечення України – БК. А що ж до США? А від США пріоритет може бути зроблено на "залізо". Багато "заліза", з урахуванням того, який розмір допомоги 2024 року порівняно з 2022 та 2023", - резюмував Олександр Коваленко.

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