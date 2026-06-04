Створені для війни з Росією: українське небо стане вирішальним іспитом для літаків Gripen

Винищувачі Gripen. Фото з ​​сайту saabgroup.com

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Україна готується зробити шведські винищувачі Gripen основою своїх Повітряних сил, придбавши нові літаки за кошти масштабного європейського кредиту. Для цих бойових машин війна проти російських окупантів стане першим справжнім випробуванням високої інтенсивності.

Про особливості цих літаків та їхнє майбутнє застосування на фронті пише Reuters.

Історична угода та протистояння з Росією

Україна виділила 2,5 мільярда євро з кредиту ЄС на закупівлю двадцяти нових літаків моделі Gripen E. Крім того, українські військові отримають ще шістнадцять машин старіших модифікацій, які Швеція передає як донат.

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Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав відповідну угоду зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на авіабазі Уппсала. Очікується, що шведські машини зустрінуться з російськими опонентами вже протягом найближчого року. Загалом цей контракт може бути розширений до ста п’ятдесяти нових винищувачів.

З моменту свого першого польоту в 1988 році Gripen виконував переважно місії зі спостереження та патрулювання, а також брав участь у локальних сутичках. Однак шведські військові експерти наголошують, що машина від самого початку проєктувалася саме для ефективної протидії російським системам озброєння.

Невибагливість у суворих умовах

Хоча ці літаки поступаються американським F-35 за дальністю польоту та технологіями малопомітності, вони ідеально підходять для українських реалій. Ці винищувачі розроблені спеціально для роботи в країні, яка перебуває під постійними атаками ворога.

Шведські бойові машини вирізняються надзвичайною надійністю та продуманою ергономікою. Їхня конструкція дозволяє технікам проводити базові ремонтні роботи просто в полі взимку, навіть не знімаючи теплих рукавиць.

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Робота на трасах та швидке обслуговування

Для повноцінної роботи F-35 потрібні стандартизовані безпечні бази НАТО, тоді як Gripen здатні злітати з будь-якої прямої ділянки автомобільної дороги. Представник Міноборони України Олексій Антонюк зазначив, що українська авіація зараз активно використовує ґрунтові злітні смуги, ділянки шосе та замасковані позиції по всій країні.

У таких складних польових умовах підготувати літак до наступної бойової місії можна всього за десять хвилин. З цим завданням легко справляється невелика команда, що складається з одного кваліфікованого техніка та п’яти звичайних призовників.

Економіка війни на виснаження

Важливою перевагою шведського винищувача є його виняткова економічність, що стає критичним фактором у тривалій війні на виснаження. За підрахунками експертів, година польоту на літаку Gripen коштує лише вісім тисяч доларів.

Ця сума становить менш ніж чверть від вартості експлуатації американського винищувача F-35. Як зазначають у Міноборони, жоден інший літак цього класу не пропонує подібної унікальної комбінації швидкості обслуговування та фінансової доступності.

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Нагадаємо, на думку авіаексперта Костянтина Криволапа, винищувачі Gripen мають для України ключову цінність. Зокрема, вони можуть допомогти значно відсунути російську авіацію від кордону України, а отже — знизити загрозу ударів КАБами.

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