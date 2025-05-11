Як Су-57 став головним провалом російської авіації

Су-57 Росії. / © Creative Commons

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Російський винищувач п’ятого покоління Су-57, відомий за класифікацією НАТО як Felon, мав стати відповіддю Росії на американські F-22 та F-35. Проте на практиці літак досі не виправдав очікувань — і експерти дедалі частіше називають його одним словом: невдача.

Про це пише видання 19FortyFive.

Від амбітної мрії до технічних труднощів

Розробка Су-57 стартувала ще на початку 2000-х як частина проєкту ПАК ФА, що мав замінити старі радянські літаки. Прототип Т-50 вперше піднявся в небо у 2010 році. Проте проєкт швидко зіткнувся з технічними проблемами, санкціями, нестачею коштів і труднощами з серійним виробництвом.

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Попри оптимістичні заяви, серійні поставки затягнулися. Лише у 2019 році перший Су-57 передали російським ВПС, а в 2022 році — 12 одиниць. Реальна кількість бойових машин залишається невідомою, і є сумніви, що їх у строю більше двох десятків.

Стелс чи “маскування”?

Су-57 має обтічний дизайн, внутрішні відсіки для озброєння, АФАР-радар, інфрачервоні датчики та двигуни з вектором тяги. Але експерти скептично оцінюють його реальні стелс-можливості: технології композитів та покриттів, що використовуються, вважаються застарілими порівняно з F-35.

До переваг літака можна віднести маневреність — “Кобра” Пугачова і “кульбіт” йому до снаги, але це важливо лише в ближньому бою, який у сучасних війнах трапляється не часто.

Су-57 Felon: озброєння, проблеми з виробництвом та бойове застосування

Російський Су-57 має широкий набір озброєння: ракети класу “повітря-повітря” та “повітря-земля”, протикорабельні ракети, високоточні бомби та 30-мм гармата ГШ-30-1. Основне озброєння розміщується у внутрішніх відсіках, але також є можливість зовнішнього підвісу для важчого озброєння. Літак розрахований на виконання різноманітних місій — від переваги в повітрі до розвідки та радіоелектронної боротьби.

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Його конструкція знижує ефективну площу розсіювання, дозволяючи працювати в умовах протиповітряної оборони супротивника. Водночас експерти не впевнені в реальних “стелс” можливостях літака.

Найбільші виклики програми — у виробництві. Росія не мала технічної бази для масового виробництва винищувачів п’ятого покоління, і темпи виготовлення Су-57 залишаються низькими. Проблеми посилюють складні й дорогі у виробництві двигуни та обмеження, накладені міжнародними санкціями. Навіть у період активної війни Росія здатна поставити лише кілька одиниць на рік.

Хоча Су-57 вважається літаком п’ятого покоління, його бойове використання обмежене. У 2018 році кілька одиниць були випробувані в Сирії, де, за даними РФ, вони виконували удари по цілях. Окремі джерела повідомляють, що літак застосовувався і під час війни проти України, але підтвердження заяв про збиті ним цілі відсутнє. Найгучнішим епізодом залишається нібито знищення безпілотника S-70 неподалік лінії фронту, однак ця інформація теж не підтверджена незалежно.

Західні оглядачі нерідко ставлять під сумнів, чи можна взагалі називати Су-57 справжнім винищувачем п’ятого покоління. Незважаючи на технічні обмеження, літак залишається одним з найпросунутіших у російських ВПС. Але реальна загроза від нього залежатиме від того, наскільки Росія зможе розгорнути його серійне виробництво, а поки — це скоріше одинична демонстрація технологій, а не серйозний фактор на полі бою.

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Чому Felon поки не змінив правила гри

Попри десятиліття розробки, Су-57 так і не став грізною технологічною відповіддю Заходу. Його масове виробництво не налагоджене, бойове застосування — обмежене, а обіцянки — переважно гучні. Саме тому багато військових оглядачів уже відкрито називають його не “Felon”, а Fail-on.

Раніше ми розповідали, що відомо про Су-47 і чому Росія побудувала лише один такий експериментальний винищувач.