"Сумнівів майже немає": західні ЗМІ повідомили про підбиття британського танка Challenger 2 (відео)

Ворог, ймовірно, підбив один з переданих збройним силам британський бойовий танк Challenger 2.

Про це повідомляє ВВС.

Журналісти стверджують, що сумнівів у тому, що це саме танк Challenger, майже немає. На відео помітні характерні запасні баки для пального, один із яких відвалився, ймовірно, у момент ураження танка.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Також видно броньовану коробку тепловізора зверху гармати, яку встановлюють на цих танках.

Джерело в одному із західних оборонних відомств підтвердило ВВС, що на кадрах відеозапису саме танк Challenger 2.

Доля екіпажу танка

Те саме джерело ВВС повідомило, що екіпаж із чотирьох людей вижив.

Challenger 2 є на озброєнні 82-ї окремої десантно-штурмової бригаді ЗСУ, яка взяла участь у наступі в Запорізькій області наприкінці літа.

Дотепер жоден такий танк не був втрачений у бою внаслідок вогню ворога.

Якості бойової машини

Challenger 2 використовували під час бойових дій в Югославії та Іраку, водночас статистично бойові машини досить рідко брали участь у боях.

Нагадаємо, основною зброєю Challenger 2 є нарізна гармата калібру 120 мм, додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм та кулемет калібру 7,62 мм.

Однією з головних переваг танка є багатошарова броня типу Chobham, в якій використовують керамічні пластини.

Така броня ефективна як проти кумулятивних боєприпасів (кумулятивні снаряди, протитанкові ракети або постріли з гранатометів, які пробивають броню дуже вузьким струменем, який формують продукти вибуху та розплавлений метал), так і проти підкаліберних снарядів.

Найкраще танк захищений у лобовій проєкції, тоді як борти та корма захищені гірше.

Перші британські танки Challenger 2 прибули до України у березні 2023 року.

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