Супутниковий інтернет на дронах Росії: що відомо про нову загрозу

Росія заявила про запуск дрона із супутниковим інтернетом.

Експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, як працює система та чому вона має суттєві обмеження.

За даними російських ЗМІ, дрон передавав інформацію через супутник Ямал-601, що належить «Газпрому». Його у 2019 році запустила європейська компанія Thales Alenia Space. Супутник знаходиться на геостаціонарній орбіті на висоті 36 тисяч кілометрів і покриває Землю 32 променями.

За словами експерта, він лише частково охоплює територію України.

Чим система відрізняється від Starlink

Базовий термінал — це супутникова тарілка діаметром від 60 см. Для забезпечення зв’язку в русі росіяни застосовують два варіанти антен:

плоска фазована решітка, як у Starlink;

маленька обертаюча «тарілка» всередині кулі для захисту від вітру.

Однак така система має критичний недолік: через використання лише одного супутника будь-яка перешкода між антеною і супутником обриває зв’язок.

Фахівець наголосив, що затримка сигналу є надто великою для управління безпілотником. Через це система придатна лише для передачі відео, а не для керування дроном у реальному часі.

Потенційна загроза для України

«Флеш» зазначив, що найбільшу загрозу така технологія може становити на ударних морських катерах, де система здатна передавати дані навіть у русі. Водночас ефективність в умовах хитання судна залишається під питанням.

Бескрестнов підкреслив, що хоча технологія виглядає перспективною, вона не є проривом і має значні технічні обмеження. Для України вона може бути небезпечною насамперед у морському просторі, але на дронах її застосування малоефективне.

