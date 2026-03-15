Світ може відмовитися від дорогих ракет ППО: що приходить їм на заміну

Багато країн у майбутньому можуть скоротити закупівлі дорогих ракет для систем Patriot і зробити ставку на дешевші безпілотні технології.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «Українського радіо».

За його словами, сучасна війна демонструє, що у повітрі дедалі більшу роль відіграють дрони, які значно дешевші за ракети.

«Багато країн відмовляться від таких масштабів закупівлі ракет до Patriot і перейдуть на дешевші якісні засоби протидії. Зараз у повітрі як засіб ураження ракети вже не мають переваги — її мають дрони, принаймні в кількості», — зазначив Тимочко.

Він пояснив, що застосування дорогих ракет для знищення дешевих безпілотників економічно невигідне, тому держави дедалі активніше розробляють антидронові системи.

Японія та Ізраїль зацікавилися українськими технологіями

Тимочко також звернув увагу на інтерес до українських технологій з боку таких країн, як Японія та Ізраїль.

За його словами, Японія традиційно шукає перспективні військові технології, закуповує їх або стає ключовим замовником, водночас намагаючись отримати частину виробничих ліцензій.

Він нагадав, що Японія вже має досвід участі у виробництві ракет Patriot, частина яких збирається саме на японських підприємствах.

«Японці розуміють, що після заяв Китаю і його територіальних претензій вони повинні готуватися більш ретельно. Тому вони дивляться на український досвід і технології», — пояснив Тимочко.

За його словами, схожа логіка і в Ізраїлю, який зацікавлений у більш дешевих та масових засобах протидії дронам.

Попит на дорогі ракети може знизитися

Тимочко зазначив, що через появу ефективних безпілотних технологій попит на дорогі ракети може поступово зменшуватися.

На його думку, це може змусити виробників переглянути свою політику.

«Виробники ракет довгий час були фактично монополістами. Через це могли формувати черговість поставок і навіть певною мірою впливати на ціну. Але зараз ситуація змінюється», — сказав він.

Експерт припустив, що в майбутньому вартість ракет може знизитися, оскільки виробникам доведеться конкурувати з новими технологіями та зберігати обсяги виробництва.

Ми раніше інформували, що Україна може зіткнутися з виснаженням своїх засобів протиповітряної оборони, оскільки війна проти Ірану вичерпує світові запаси ракет Patriot.