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Світан назвав зенітний комплекс росіян, що погано протидіє балістичним ракетам

Світан назвав зенітний комплекс росіян, що погано протидіє балістичним ракетам

Колаж ТСН.ua. За словами військового експерта Романа Світана, завдяки успішним діям ЗСУ вдається знешкоджувати військовий потенціал Росії

Військовий експерт зауважив, що потужність комплексу С-400 залежить від ракет, у яких збільшений радіус дії.

Українські ракетники вразили доволі дорогу та важливу ціль в районі Моспіне Донецької області. Йдеться про зенітний ракетний комплекс С-400, який погано протидіє балістичним ракетам.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів "24 Каналу" про зенітний комплекс росіян докладніше.

Експерт зазначив, що комплекси С-400 та С-300 майже ідентичні, єдина відмінність – це дальність перехоплення цілей і ракети.

За словами Світана, комплекс С-400 погано протидіє балістичним ракетам. В умовах відсутності інформації про траєкторію польоту, яку іноді передає система дальнього радіолокаційного виявлення, С-400 не встигає вирахувати точку зіткнення із балістичною ракетою.

"Сили оборони нещодавно зруйнували декілька таких радіолокаційних систем ворога", – нагадав Світан.

Він пояснив, що ракети комплексу С-400 не летять за ціллю, а рухаються траєкторією, яку визначає обчислювальний комплекс.

"Так, завдяки успішним діям ЗСУ вдається знешкоджувати військовий потенціал Росії", – додав Світан.

Нагадаємо, зазначається, що удар українських ракетників був зафіксований місцевими жителями, які ідентифікували також касетні суббоєприпаси від ATACMS, повідомляли фахівці Defense Express.

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