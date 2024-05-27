Світан назвав зенітний комплекс росіян, що погано протидіє балістичним ракетам

Військовий експерт зауважив, що потужність комплексу С-400 залежить від ракет, у яких збільшений радіус дії.

Українські ракетники вразили доволі дорогу та важливу ціль в районі Моспіне Донецької області. Йдеться про зенітний ракетний комплекс С-400, який погано протидіє балістичним ракетам.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів "24 Каналу" про зенітний комплекс росіян докладніше.

Експерт зазначив, що комплекси С-400 та С-300 майже ідентичні, єдина відмінність – це дальність перехоплення цілей і ракети.

За словами Світана, комплекс С-400 погано протидіє балістичним ракетам. В умовах відсутності інформації про траєкторію польоту, яку іноді передає система дальнього радіолокаційного виявлення, С-400 не встигає вирахувати точку зіткнення із балістичною ракетою.

"Сили оборони нещодавно зруйнували декілька таких радіолокаційних систем ворога", – нагадав Світан.

Він пояснив, що ракети комплексу С-400 не летять за ціллю, а рухаються траєкторією, яку визначає обчислювальний комплекс.

"Так, завдяки успішним діям ЗСУ вдається знешкоджувати військовий потенціал Росії", – додав Світан.

Нагадаємо, зазначається, що удар українських ракетників був зафіксований місцевими жителями, які ідентифікували також касетні суббоєприпаси від ATACMS, повідомляли фахівці Defense Express.

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