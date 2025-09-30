"Сигнал для Росії": Фесенко пояснив, навіщо США згадують про постачання Україні ракет "Томагавк"

Чому США згадують нову зброю, щоб змусити Росію до переговорів / © Reuters

Реклама

Публічна згадка про можливість передавання Україні високоточних крилатих ракет «Томагавк» (Tomahawk) є цілеспрямованим і «специфічним сигналом» Кремлю.

Про це політолог Володимир Фесенко, передає «Ми-Україна».

У своєму коментарі Фесенко зазначив, що цей крок, ймовірно, не означає негайне ухвалення рішення про постачання цієї зброї, але має чітку стратегічну мету.

Реклама

«Навіть згадування про постачання тих самих „Томагавків“, я не думаю, що це буде вирішено зараз, але згадування про це — спрямоване на Росію,» — підкреслив експерт.

За словами політолога, Вашингтон надсилає Москві чітке повідомлення: «або ви повертаєтесь за стіл переговорів, а якщо будете 'ескалювати' війну, то США можуть надати Україні нову, більш потужну зброю».

Таким чином, публічне обговорення «Томагавків» є частиною тактики примусу Росії до деескалації та дипломатії.

Раніше йшлося про те, що передавання ракет Tomahawk стане «точкою неповернення» і, ймовірно, є елементом переговорної гри Дональда Трампа — президента США.