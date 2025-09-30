ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

"Сигнал для Росії": Фесенко пояснив, навіщо США згадують про постачання Україні ракет "Томагавк"

Згадка про Tomahawk — це тактика примусу Росії до миру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
"Сигнал для Росії": Фесенко пояснив, навіщо США згадують про постачання Україні ракет "Томагавк"

Чому США згадують нову зброю, щоб змусити Росію до переговорів / © Reuters

Публічна згадка про можливість передавання Україні високоточних крилатих ракет «Томагавк» (Tomahawk) є цілеспрямованим і «специфічним сигналом» Кремлю.

Про це політолог Володимир Фесенко, передає «Ми-Україна».

У своєму коментарі Фесенко зазначив, що цей крок, ймовірно, не означає негайне ухвалення рішення про постачання цієї зброї, але має чітку стратегічну мету.

«Навіть згадування про постачання тих самих „Томагавків“, я не думаю, що це буде вирішено зараз, але згадування про це — спрямоване на Росію,» — підкреслив експерт.

За словами політолога, Вашингтон надсилає Москві чітке повідомлення: «або ви повертаєтесь за стіл переговорів, а якщо будете 'ескалювати' війну, то США можуть надати Україні нову, більш потужну зброю».

Таким чином, публічне обговорення «Томагавків» є частиною тактики примусу Росії до деескалації та дипломатії.

Раніше йшлося про те, що передавання ракет Tomahawk стане «точкою неповернення» і, ймовірно, є елементом переговорної гри Дональда Трампа — президента США.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie