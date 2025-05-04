Ситуація на фронті: чи існує озброєння, яке може змінити хід бойовий дій – розповів Гендальф

Західна військова допомога / © ТСН.ua

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У сучасній війні не існує якогось певного виду озброєння, яке б могло змінити хід бойових дій.

Про це розповів офіцер розвідки 12 бригади спецпризначення НГУ «Азов» Ілля «Гендальф» Самойленко в інтерв’ю на Армія TV.

«Можна змінити парадигму сприйняття, можна змінити доктрину. Можна змінити, наприклад, тактику застосування військ. Можна змінити підхід до комплектації військ. Це буде значним чином впливати на результат на полі бою», — пояснив він.

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«Гендальф» наголосив, що на сучасному етапі розвитку війни ніяка військова техніка чи інша зброя не може стати тим фактором, який «змінить правила гри».

За його словами, літаки F-16 — це просто більш досконалий, ніж МіГ-29 чи Су-27, «засіб доставки керованих авіабомб та керованих авіаційних ракет, з можливістю більш ефективної роботи по повітряних цілях».

Так само, вважає «Гендальф», немає концептуальної різниці між танком Т-80 та «Леопардом 2».

«Тільки, що екіпаж [„Леопарда“ чи „Абрамса“] більш захищений при пробитті броні, при влучанні в боєкомплект», — зауважив він.

Перебіг бойових дій, стверджує «Гендальф», свого часу вдалося змінити лише завдяки масовому застосуванню FPV-дронів.

«Але знову ж таки, це не ноу-хау 2022-23 року. „Фіпівішки“ застосовували ще з часів 2016-18 року. Просто це були менш розповсюджені засоби», — наголосив він.

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