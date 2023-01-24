"Танки точно будуть, танків буде достатньо": Подоляк пояснив, що насправді зупиняло Німеччину

Німеччина дозволить іншим державам і сама передасть Україні сучасні бойові танки Leopard у кількості не десятків, а сотень одиниць.

Про це в ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини" повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Танки точно будуть. В будь-якому випадку. Танків буде достатньо. Сьогодні практично всі під егідою президента займаються переговорами на різних майданчиках. Сьогодні є чітке розуміння практично всіма очільниками наших різних країн-партнерів, що танки потрібно передати Україні. Це не питання десятків, а – сотень. Це питання логістики, якихось коректних юридичних моментів, щоб ми отримали пріоритетно танк Leopard", – розповів радник голови ОП.

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"Танки будуть, Німеччина прийме відповідні рішення. Країни чітко фіксують свою позицію. Сьогодні, до речі, Столтенберг сказав, що Німеччина дасть таки згоду на постачання танків і буде сама це робити. Це питання кількох днів", – додав Подоляк.

Він також пояснив, чому Німеччина діє нерішуче у питанні з танками для України. Тут не йдеться про страх перед Росією.

"Для Німеччини це дуже складне внутрішнє питання, тому що вони ще не можуть зрозуміти історичність цього моменту. На жаль, в них є дуже темна пляма в історії – Друга світова війна, і є негативний образ в історії. І після цього вони якби відмовилися від ролі європейського лідера. А історія ж дуже примхлива і робить дивні речі. Вона сьогодні дає Німеччині оцей шанс закрити негативну сторінку своєї історії позитивною, стати не країною, яка зруйнувала свободу в Європі в середині 20 століття, а стати країною, яка на початку 21-го захистила свободу. Для цього треба змінити внутрішнє відчуття – чому ти це маєш зробити", ­– пояснив радник керівника президентського офісу.

Він зазначив, що зробити це дуже важко, "адже це ламає все, чим вони жили та опікувались останні 70 чи 80 років".

За словами Подоляка, ще одна складова нерішучості Німеччини з танками для України – російське лобі, яке було дуже потужно сконцентроване в ФРН.

"Німеччина давала можливість сумісні бізнеси робити, формувати монополії, вкладатись у культурний та інформаційний простір. Більше того, забирали багато представників німецької політичної еліти в якості членів наглядових рад великих російських компаній. Німеччина в 2007-му зробила ключову свою, фатальну помилку: вона сказала, що Росія – це невід’ємна частина Європи, Росію треба інтегрувати в Європу, з Росією треба дуже і дуже дружити. Сьогодні вони не можуть зрозуміти, що цей довоєнний час закінчився", – розповів радник голови ОП.

Він переконаний, що всі бар’єри Німеччиною будуть поламані і в України з’явиться з нею ефективне партнерство, це буде антипутінська коаліція.

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel повідомило 24 січня, що федеральний уряд Німеччини погодився надати іншим країнам дозвіл на експорт танків Leopard 2 до України. Офіційно влада ФРН поки це не коментувала.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на українського чиновника повідомили, що вже 20 країн погодилися передати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо німецький уряд на це погодиться.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив 24 січня, що його держава обговорює можливість створити потужний підрозділ танків Leopard у Європі для України.

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