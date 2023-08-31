Там достатньо серйозна номенклатура: військовий експерт відповів, чи надасть КНДР артилерійські боєприпаси РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що Північній Кореї є чим допомогти Росії, зокрема, боєприпасами 152-го та 122-го калібру. Однак, чи надасть КНДР ці артилерійські боєприпаси РФ, поки залишається під питанням.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Про те, що Північна Корея щось може відправити до Росії я вже чую з 2022-го року, коли у росіян тільки почали з'являтися проблеми з боєприпасами. Щось ми їх так і не бачили, жодного разу. Навіть після візиту Сергія Шойгу до Північної Кореї ми не побачили якихось ешелонів через міст Дружби саме до Росії", - заявив він.

Коваленко висловився скептично щодо інформації про надання військової допомоги Росії. Водночас він заявив, що Північній Кореї дійсно є чим допомогти країні-агресорці.

"Там достатньо серйозна номенклатура боєприпасів 152-го калібру, 122-го калібру. Я не виключаю, що підіймалося питання щодо утилізації північнокорейських боєприпасів, які вже непридатні до використання. І Росія деякий час тому намагалася надати свою територію для утилізації... Але ми розуміємо, що це означає - це означає, що ці боєприпаси будуть іти на війну з Україною. Це розуміють і в Північній Кореї. Бачу, що Кім Чен Ин якось не дуже так квапиться надавати допомогу російським братам", - додав він.

Тим часом західні ЗМІ повідомили,що очільник Кремля Путін і диктатор КНДР Кім Чен Ин готуються укласти угоду про постачання боєприпасів. У всякому разі переговори між Росією та Північною Кореєю активно просуваються до можливої угоди.

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