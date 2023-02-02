Танк за франк: у Швейцарії складають плани, як Leopard можуть "потрапити" до ЗСУ

Швейцарія має на зберіганні 96 танків Leopard 2A4 (Pz 87), які були законсервовані майже десять років тому "в бункері в горах" і які можна відновити для подальшого використання.

Швейцарія, яка впродовж 11 місяців була нейтральною щодо реекспорту зброї в Україну, наразі дозволила іншим країнам постачати Україні зброю виробництва Швейцарії.

Про це йдеться у Bloomberg.

"Війна змінила тон дискусії в Швейцарії", — каже Майя Рінікер, член парламенту від центристської та пробізнес партії FDP, яка представила пропозицію віддати танки.

Вона додала, що її уряд не може відмовитися від нейтралітету, а також передавання танків Leopard.

Водночас Рінікер впевнена, що потрібно поговорити щодо можливостей для підтримки країн, "що відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія".

Тож, наразі у Швейцарії ведуться активні дискусії щодо того, яким чином ця країна може допомогти ЗСУ отримати більше танків Leopard. Попри те, що країна не може відмовитися від свого нейтралітету, її політики склали план, як саме ці танки можуть "потрапити" в ЗСУ.

"Продати списані танки іншим країнам Європи: Польщі, Чехії та Словаччині, які, у свою чергу, поставлять вже власні танки Україні. Танки продадуть за символічний один франк, але за однієї умови – що саме швейцарські Leopard 2 ніколи не будуть реекспортовані в Україну", — запропонувала Майя Рінікер.

Її пропозицію було відхилено у першому читанні ще минулого тижня, однак Рінікер планує винести її на повторне голосування весною.

Водночас говорити про сприяння Швейцарії у передаванні танків Leopard 2 Україні ще зарано, повідомляє джерело.

Додамо, що після офіційної заяви Німеччини кілька інших країн вже заявили про наміри передати Україні Leopard 2.

На офіційне рішення Німеччини передати Україні танки Leopard.

А з 6 лютого українські військові вже розпочнуть проходити навчання на танках Leopard 2.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.