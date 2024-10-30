Танки, стволи, боєприпаси: ексрозвідник порахував зброю, яку постачають росіянам на фронт

Микола Маломуж зауважив, що є істотний дефіцит боєприпасів у Росії.

Російські загарбники отримують 50% всіх боєприпасів від Північної Кореї, самі щорічно виробляють близько 200-300 танків на рік на наявній базі, що свідчить про неефективність озброєння.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

Яке зараз співвідношення артилерійських снарядів на фронті

Микола Маломуж пояснив, що раніше росіяни завжди мали перевагу перед ЗСУ в боєприпасах: співвідношення артилерійських снарядів на фронті становило 1 до 10, 1 до 15, зараз — 1 до 3, а за деякими секторами фронту воно вже практично зрівнялося, що може свідчити про "істотний дефіцит" боєприпасів у Росії.

"За розвідданими, приблизно 50% боєприпасів, особливо снарядів, надходить із Північної Кореї, 10-12% — з Ірану, ну і, відповідно, 1 200 балістичних ракет — це також Північна Корея…" — розповів експерт.

Він зауважив, що Іран зараз припинить постачання РФ, тому що перебуває в найважчому становищі.

"Тому фіксуємо те, що ВПК Росії не встигає постачати й активно підтримувати напрямки з боєприпасів — тільки в тих секторах, де ведуться гарячі бої", — сказав генерал.

Що у росіян із технікою

За інформацією Маломужа, Росія вже не відновлює техніку. ЗСУ знищили 75% танків, які ворог відновив зі старих запасів. Зараз ВПК РФ виробляє близько 200-300 танків на наявній базі на рік, що не є ефективним.

“Це неефективне озброєння, але в будь-якому разі воно воює. Бронетанкова техніка — вже дефіцит… На фронтах вони намагаються використовувати якомога рідше, більше використовувати, звісно, живу силу в усіх напрямках”, — сказав він.

Артилерія РФ: виробництво стволів обмежене

За словами Маломужа, застосування вогневих засобів ракетних, зенітно-ракетних, артилерії та бронетанків у росіян обмежується.

“На цей час близько 30% вже втрачено, і, відповідно, поповнення немає... Зараз більше жива сила", — пояснив він.

А ось удари авіації (в росіян ще є 300-350 літаків), а також безпілотні літальні апарати, які вони виробляють також у великих кількостях — до мільйона, як сказав Путін, на рік, є дійсно проблемою.

"Удари і по військах, і щоночі та щодня по всій території України”, — додав генерал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Торецька в Донецькій області, де армія РФ активно штурмує, намагаючись витіснити українських військових з позицій, бої за окремі ділянки можуть тривати до місяця.

Читайте також: