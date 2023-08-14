ТAURUS - ракети, які завдають високоточні удари на відстані 500 км та пробивають бетон

Вже кілька місяців точиться дискусія про передавання Україні німецьких крилатих ракет Taurus.

7 серпня постійний заступник голови Комітету ВР, представник України в НАТО Єгор Чернєв повідомив, що нібито "ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі ракет Taurus Україні". "Чекаємо на офіційне рішення", - додав Єгор Чернєв. Можливо, ракети Taurus стануть частиною нового пакету допомоги для ЗСУ від Німеччини на суму у 2,7 мільярда євро.

Водночас як повідомляє Bild Берлін побоюється передавати ці ракети, через те, що Київ може атакувати ними територію РФ.

Що відомо про далекобійні крилаті ракети Taurus, як далекобійні крилаті ракети Taurus можуть допомогти українським захисникам на фронті, які технічні характеристики цієї зброї.

Крилаті ракети Taurus: що відомо про ці ракети, для чого вони призначені

Ракета Turus э авіаційною крилатою ракетою класу повітря-земля. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей. Форма бойової частини ракети розроблена для пробивання бетону та важких порід ґрунту.

Повна назва ракети - KEPD-150/350 TAURUS. Експерти стверджують, що ці ракети є аналогом британо-французької розробки Storm Shadow / SCALP-EG, проте, проте на відміну від неї має лише один варіант дальності – понад 500 кілометрів.

Візуально Taurus також схожа на Storm Shadow - над корпусом розташоване крило, що розкривається, хвостове оперення має елементи керування. Корпус ракети вкритий радіопоглинальним матеріалом, який перешкоджає радіолокаційному виявленню ворогом.

Характеристики крилатої ракети TAURUS KEPD 350/150

Базові ракети Taurus оснащені тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, розміщений у високоміцному корпусі.

Носії – Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen, в Україні – невідомо.

Двигун – турбореактивний.

Комбінована система управління – за контуром рельєфу місцевості, електронно-оптична кореляційна, тепловізійна головка самонаведення.

Довжина – 5100 міліметрів.

Ширина – 1080 міліметрів.

Розмах крила – 2064 міліметри.

Маса з паливом – 1360 кілограмів.

Максимальна дальність – 500 кілометрів.

Швидкість польоту — до 1163 кілометрів на годину.

Ракети TAURUS KEPD 350/150

Які переваги TAURUS KEPD 350/150

Taurus являти собою автономну далекобійну систему з комбінованою системою наведення, що може летіти на різних висотах, реагувати на зміни рельєфу.

Комбінована система наведення складається з трьох підсистем - навігації заснованої на зображенні, навігації за еталоном ландшафту, глобальної системи позиціювання. Використання такої системи наведення дає змогу ракеті літати на значні відстані без підтримки GPS. Висока точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою.

складається з трьох підсистем - навігації заснованої на зображенні, навігації за еталоном ландшафту, глобальної системи позиціювання. Використання такої системи наведення дає змогу ракеті літати на значні відстані без підтримки GPS. Висока точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою. На ракеті встановлений турбореактивний двигун Williams International P8300-15.

Радіус дії в 500 кілометрів дозволяє завдавати удари з безпечних дистанцій поза зоною ураження російського ППО.

дозволяє завдавати удари з безпечних дистанцій поза зоною ураження російського ППО. Бетонобійна модифікація цієї ракети допомагає пробивати укріплені бункери, командні пункти, склади боєприпасів.

Натомість модифікація ракети зі зменшеним об'ємом боєголовки збільшує дальність польоту.

Також особливою є система підриву бойової частини ракети, яка може програмуватися на повітряний чи підземний підрив. Бойова частина проникального типу може знищувати укріпленні обʼєкти. Потужну проникаючу бойову частину MEPHISTO ракети можна запрограмувати на підрив навіть на конкретному поверху приміщення.

яка може програмуватися на повітряний чи підземний підрив. Бойова частина проникального типу може Потужну проникаючу бойову частину MEPHISTO ракети можна навіть на конкретному поверху приміщення. Як стверджують експерти, Taurus може бути ефективною зброєю для руйнування мостів . У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.

. У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста. Стелс-технології роблять ракету непомітною для ворожих систем ПРО, дозволяють летіти без підтримки GPS та систем супутникового наведення.

Яка вартість ракети Taurus

Ринкова вартість однієї ракети Taurus за попередніми даними складає близько 1,2 мільйона доларів.

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