Таємниці морської "Толоки": що вміють нові підводні дрони української розробки

Toloka / © Defense Express

Реклама

На виставці Defense Tech Valley 2025 у Львові вперше публічно продемонстрували найбільший морський дрон із сімейства Toloka. Розробник показав не лише монструозний апарат — у лінійці представлені щонайменше три підводні безпілотні апарати різного класу: TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (Toloka 400) та найбільший TLK-1000 (Toloka 1000). На виставці розробники розповіли про призначення, тактико-технічні характеристики та можливі застосування кожного з них.

Про це розповідає Defense Express.

За словами представників компанії, Toloka спеціалізується на створенні передових безпілотних підводних апаратів (UUV), призначених для протимінних операцій, акустичної розвідки та детального картографування морського дна. Компанія підкреслює, що її дрони можуть самостійно виявляти, класифікувати й нейтралізувати підводні міни, а також виконувати розвідку й ретрансляцію зв’язку, що підвищує безпеку і ефективність морських операцій.

Реклама

TLK-200 — компактний ударно-розвідувальний апарат

Toloka. / © Defense Express

TLK-200 позиціонують як компактний електричний автономний підводний апарат для місій на обмежених дистанціях. Його характеристики, які навели розробники:

дальність дії — до 100 км;

корисне навантаження — до 15 кг (включно з вибуховими або іншим вантажем);

автономність — до 15 днів;

робоча глибина — до 300 м;

розміри: діаметр корпусу ≈ 200 мм, довжина ≈ 2,9 м;

силова установка — електрична з двома електродвигунами;

навігація — GNSS + AI-INS;

канали наведення — оптична камера або тепловізор, наведення за джерелом радіочастотного випромінювання;

зв’язок — супутниковий радіозв’язок з FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) для безпечної комунікації з поверхнею.

Типові задачі TLK-200: розвідка, мінування, ударні місії на ближніх дистанціях, забезпечення радіорелейного зв’язку.

TLK-400 — середній клас із великим корисним навантаженням

Toloka / © Defense Express

Toloka 400 — апарат середньої дальності з гібридною силовою установкою, який, за заявою виробника, призначений для розвідки, мінування, ретрансляції сигналів і ударних місій:

дальність діяльності — до 1 200 км;

корисне навантаження — до 500 кг;

автономність — до 60 днів;

робоча глибина — до 300 м;

розміри: діаметр корпусу ≈ 400 мм, довжина ≈ 12 м;

силова установка — гібридна (4 електродвигуни + ДВЗ);

навігація — AI-INS з DVL та GNSS;

системи наведення — тепловізор, оптична камера, наведення за джерелом радіовипромінювання, пасивна та активна акустика;

комунікації — супутниковий зв’язок з FHSS.

TLK-400 позиціонують як платформу для більш тривалих і комплексних операцій, що вимагають значнішого корисного навантаження та автономності.

Реклама

TLK-1000 — “велетень” для далекої доставки та ударних місій

Найбільший у сімействі, TLK-1000, створений для виконання завдань на великі відстані і може нести важке навантаження:

здатність транспортувати вантажі до 5 тонн на відстань до 2 000 км;

автономність — до 60 днів;

робоча глибина — до 300 м (за версією з композитним корпусом) або до 30 м (металевий корпус);

діаметр корпусу — близько 1 500 мм; довжина ≈ 12 м;

силова установка — гібридна (4 електродвигуни + ДВЗ);

системи наведення — тепловізор, оптична камера, наведення за джерелом радіовипромінювання;

навігація — GNSS, AI-INS з DVL;

апарат оснащений “чотирма інтегрованими нейронними мережами” — оптичною, тепловізійною, акустичною та інерційною — для автономного планування та виконання завдань;

можливості інтеграції спеціального обладнання для розвідки, мінування або картографування мінних полів.

За заявою компанії, TLK-1000 здатен не лише виконувати логістичні завдання — доставка вантажів — а й застосовуватися для ураження великих стаціонарних об’єктів або цілей у районах бойових дій.

Що відомо і що залишилося поза кадром

На виставці представники Toloka підкреслювали можливість автономного планування місій, широкий набір датчиків та систем наведення, а також використання FHSS для супутникового зв’язку.

Офіційні демонстрації акцентувалися на цивільних і протимінних застосуваннях, але технічні параметри апаратів однозначно дозволяють і військові сценарії використання — від розвідки до ударних і транспортних завдань.

Реклама

Деякі деталі, зокрема конкретні характеристики навігаційних алгоритмів, бойового програмного забезпечення чи результати випробувань у реальних умовах, розробники не розкрили в деталях на публічному показі. Проте представлені технічні характеристики дають зрозуміти: сімейство Toloka — це серйозний набір підводних платформ різного класу, здатних працювати як окремо, так і в комплексі, вирішуючи завдання від локальної розвідки до тривалих автономних операцій на великих відстанях.