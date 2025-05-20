Технологія, що здатна змінити перебіг війни: в Мінцифри заінтригували новою розробкою

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

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Українські розробники новітніх оборонних технологій працюють над секретним продуктом, який надасть Силам оборони значну перевагу на полі бою і дозволить змінити перебіг війни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«За час повномасштабного вторгнення дрони стали геймченджерами війни, а Україна — одним з найбільших defense tech-хабів світу. Безпілотники існували й раніше, але зараз перетворилися на зброю, яка знищує російську техніку за мільйони доларів. Це називається „ринкотворчі інновації“, вони з’являються знизу, коли певні групи людей починають використовувати те, що вже існувало, але не застосовувалося для певних цілей», — написав Федоров.

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Міністр зауважив, що за три роки повномасштабної війни в Україні значно зросла кількість компаній, чия діяльність пов’язана з безпілотниками. Якщо на початку 2022 року їх було лише сім, то зараз це потужний сектор економіки з 500 виробників і компаній-розробників.

«Це результат системних трансформацій — ми сформували політики, відкрили ринок та створили найкращі у світі умови для виробників. Далі масштабували досвід на ринки РЕБ, НРК, боєприпасів і ракет. Завдяки цьому кількість нових defense tech-розробок щодня зростає, і вже в роботі нова секретна технологія, яка теж повʼязана з дронами», — анонсував він.

Міністр не розкрив подробиць новітньої розробки, але зауважив, що вона стане «новим геймченджером технологічної війни, який змінить перебіг бойових дій».

«І що швидше ми масштабуємо оборонну інновацію, то більше переваги отримаємо на полі бою», — наголосив Михайло Федоров.

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Довідково: геймченджер — це інноваційна ідея, продукт або процедура, що змінює правила гри.

Нагадаємо, у ЗСУ з’явився новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації ударний дрон українського виробництва «Веспа-15».