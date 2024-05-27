"Тенденція максимально негативна": експерт Коваленко розповів про рекорди використання росіянами дронів

У зоні бойових дій російські окупаційні війська (РОВ) встановлюють рекорди не лише щодо втрат особового складу та техніки, а й щодо застосування засобів поразки.

Застосування рекордної кількості FPV-дронів у травні росіянами свідчить про можливості країни-агресорки нарощувати виробництво та закупівлю цієї продукції і, як наслідок, актуалізує питання застосування засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) у зоні бойових дій з кожним днем ​​все більше і більше.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

"У зоні бойових дій РОВ встановлюють рекорди не лише щодо втрат своїх військ та техніки, а й щодо застосування засобів поразки. Президент України Володимир Зеленський вже публічно озвучує рекорди застосування РІВ КАБ – понад 3 200. Але, на рекорд йде і застосування росіянами FPV-дронів", - сказав Коваленко.

За неповний травень зафіксовано застосування РОВ понад 5 500 FPV-дронів! Це найвищий показник за весь час повномасштабної війни.

Середній показник застосування FPV-дронів у РОВ, за словами Коваленка, наближається до 250 на добу.

На початку місяця спостерігалися періодичні сплески, понад 350, наприклад, за добу 2 травня та понад 550 (!!!) за добу 3 травня. Але загалом, середній показник на рівні 250, що теж забагато.

Зовсім недавно середній показник застосування FPV-дронів у РОВ не перевищував 150 на добу.

"Тенденція максимально негативна, що говорить про можливості Росії нарощувати виробництво та закупівлю цієї продукції і, як наслідок, актуалізує питання застосування РЕБ у зоні БД з кожним днем ​​все більше і більше. На другу половину 2024 року росія з відстаючої у застосуванні fpv-дронів може вирватися за кількістю лідерів, а до кінця року середній показник застосування РВВ цих коштів може досягти стабільного показника в 400-500 одиниці", - додав він.

Нагадаємо, держави-члени НАТО мають прискорити постачання Україні критично важливої зброї, а також дозволити її використання для ураження військових об’єктів на території РФ, йдеться у декларації Парламентської асамблеї НАТО, прийнятій на сесії у Софії (Болгарія).

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