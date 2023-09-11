Тисяча БМП CV-90: Маляр повідомила про виготовлення для ЗСУ шведських бойових машин піхоти

Україна та Швеція спільно виготовлятимуть для української армії бойові машини піхоти БМП CV-90.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

"Вже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська", – зазначила вона.

Що відомо про БМП CV-90

За словами Маляр, БМП CV-90 спроєктована та вироблена у Швеції. Її головна перевага – турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП.

До ЗСУ CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті. За її словами, вперше вони були помічені на Лиманському напрямку.

БМП CV-90

"В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет". Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали – пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі. Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2, не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня", – зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху.

"Українські захисники кажуть, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чутно", – написала Маляр.

Нагадаємо, українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen. Президент Зеленський повідомив про робочий візит до Швеції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сучасні винищувачі і виробництво БМП: Зеленський зробив ГУЧНУ заяву

Представники України та Швеції у суботу підписали декларацію про спільне виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90.

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