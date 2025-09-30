ТСН у соціальних мережах

Tomahawk для України: чи дасть Трамп зброю

Передача Tomahawk стане «точкою неповернення» і, ймовірно, є елементом переговорної гри Трампа.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Tomahawk

Tomahawk / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський передав Дональду Трампу пропозицію про так звану «мегаугоду» зі США на 90 мільярдів доларів, а також окремий запит на новітню систему озброєння, яка, за словами Зеленського, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Очевидно, йдеться про крилаті ракети Tomahawk. Проте, передача Tomahawk стане справжньою «точкою неповернення» у війні.

Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол України в США та Франції Олег Шамшур в інтерв’ю Оbozrevatel.

Шамшур наголошує, що Tomahawk — це зброя, передача якої Україні ознаменувала б принципово новий рівень війни.

«Якщо США їх передадуть, це означатиме принципово новий рівень війни», — зазначив посол.

Однак, на думку Шамшура, Дональд Трамп ще не готовий на такий радикальний крок. Дипломат припускає, що публічний натяк на можливу передачу Tomahawk може бути елементом переговорної гри: це тиск на Путіна, щоб той висунув чергову «мирну ініціативу» й дав Трампу привід заявити про «дипломатичний прорив».

Щодо самої «мегаугоди» на 90 мільярдів доларів, експерт зауважує, що ця сума звучить вражаюче, але ключове питання полягає в номенклатурі озброєння.

Якщо пакет включатиме ракети далекої дії та високотехнологічне озброєння, тоді це справді можна буде назвати революцією. Якщо ж це буде чергова комбінація старих систем, гучних висновків робити не варто.

Крім того, виникає питання фінансування: «Де їх візьмуть? Найімовірніше — у Європі. Але я не чув, щоб європейці були готові фінансувати таку програму. А без них цей план виглядає фантастично», — пояснив Шамшур.

Посол нагадав, що Дональд Трамп завжди розглядав таку допомогу через призму бізнесу та продажу: він і раніше наголошував, що «Америка не витрачає жодного долара, ми все продаємо».

«Тобто для нього це ще й бізнес», — підкреслив Шамшур.

Інше питання — чи готовий політик включити до цього пакета ті системи, які реально змінять ситуацію на фронті. Якщо там будуть Tomahawk, це буде «зовсім інший рівень, навіть серйозніший за американські літаки», — підсумував експерт.

Нагадаємо, полковник армії США також розповів, чи змінять ракети «Томагавк» перебіг війни.

