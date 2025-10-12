Tomahawk для України: експерт пояснив, як Київ може отримати ракети США попри дефіцит пускових установок

Ракети Tomahawk для України

Україна може отримати на озброєння американські крилаті ракети Tomahawk, незважаючи на вкрай обмежену кількість штатних наземних пускових установок (ПУ) у Збройних силах США.

Таку думку висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

«Є дві батареї (для запуску Tomahawk із землі — ред.) в американській армії. Тому що ці пускові установки почали серійно виробляти в 2024 році. Їх дуже мало», — сказав він.

Водночас Айзенберг вважає, що ця обмеженість не є нездоланною перепоною для передачі Tomahawk Україні.

Експерт наголосив, що українські інженери вже неодноразово демонстрували видатні здібності у сфері військово-технічної адаптації. Вони успішно створювали та модифікували мобільні пускові рішення для інших типів іноземних ракет.

Таким чином, навіть за відсутності великої кількості штатних американських ПУ, технічні перепони можуть бути подолані шляхом розробки українських адаптованих мобільних комплексів для запуску Tomahawk. Це відкриває шлях до посилення далекобійних спроможностей ЗСУ.

Нагадаємо, крилата ракета Tomahawk має унікальну здатність отримувати до 15 потенційних цілей завчасно і змінювати точку призначення безпосередньо під час польоту, але для цього потрібна тісна співпраця зі США.

Днями глава України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk.