Tomahawk як шантаж: експерт пояснив, чому Трамп не дасть Україні ракети

Tomahawk / © Вікіпедія

Адміністрація Дональда Трампа розглядає постачання ракет великої дальності Tomahawk Україні, але експерт пояснив, що це лише предмет тиску на Кремль, а не реальна зброя. Навіть у разі отримання, Україні буде складно їх застосувати через відсутність наземних пускових установок.

Про це розповів голова ГО «Україна в НАТО» Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу.

Він зазначив, що це питання наразі є лише стратегією Сполучених Штатів. Він наголосив, що сама ідея постачання цих ракет великої дальності дуже лякає Росію та Володимира Путіна.

Однак, на думку експерта, Дональд Трамп має конкретну мету у цій стратегії:

«Трамп хоче використати питання передання цих ракет Україні тільки для того, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів у будь-якому форматі. Тому не варто тішитись, що ми отримаємо Tomahawk найближчий місяць», — підкреслив Романюк.

Романюк звернув увагу на критичний нюанс: навіть якщо США вирішать передати Україні ракети Tomahawk, це не обов’язково означатиме можливість їх застосування.

Експерт припускає, що Вашингтон може надіслати декілька ракет, але без відповідної пускової установки.

«Ми можемо їх фотографувати, виставляти у соціальні мережі, щоб начебто налякати Москву. Однак це не допоможе, адже застосувати їх ми не зможемо», — пояснив він.

Романюк додав, що Україна очікує від Сполучених Штатів іншої, більш практичної допомоги. Зокрема, країна вперше може отримати від Вашингтону розвідувальну підтримку, яка має на меті ефективніше завдавати ударів по території Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський минулого тижня під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН порушив питання щодо можливості передавання Україні американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk.