Трамп підвердив, що надасть Україні ракети Tomahawk

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у президентському літаку.

«Ракети Tomahawk — це новий крок агресії. „Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Tomahawk. Це неймовірна, дуже потужна зброя“, — заявив президент США.

Реклама

Крім того, він заявив, що російський диктатор Путін повинен закінчити агресію проти України.

«Я віддаю Україні належне за те, що вона так добре справляється. Вони дуже хороші бійці. Я думаю, що президент Путін виглядав би чудово, якби він вирішив цю проблему, і я думаю, що він її вирішить. Якщо він цього не зробить, це буде для нього недобре», — цитує Clash Report президента США.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував питання можливого передавання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться, що українські Збройні сили можуть отримати американські ракети Tomahawk. Цей страх може підштовхнути Кремль до мирних переговорів.