Трамп відмовив Україні в "Томагавках": Sky News про страх Путіна та "План Б"

Україна продовжує активно лобіювати у Вашингтоні постачання далекобійних ракет «Томагавк», але Дональд Трамп холодно відповів «Ні». Хоча Пентагон дав «зелене світло», президент США, схоже, не змінить думку. Аналітик Майкл Кларк вважає, що Росія боїться цих ракет, але в України є альтернатива — «Фламінго».

Про це пише Sky News.

На запитання репортера на борту президентського літака Air Force One у неділю, чи розглядається передача «Томагавків», Трамп відповів коротко: «Ні, насправді ні».

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк оцінив цю заяву як остаточну. На його думку, Трамп переконаний у своїй правоті щодо цього питання і, ймовірно, не змінить думку.

Чому Росія «турбується»

Водночас, за словами Кларка, Росія явно «турбується» щодо самої можливості передачі «Томагавків» через їхню дальність та високу точність.

Москва усвідомлює, що достатня кількість цих ракет — приблизно 200 одиниць — могла б дозволити Україні систематично атакувати російські нафтопереробні потужності та критичні військові цілі. Це, у свою чергу, могло б серйозно вплинути на рішення Кремля щодо продовження чи завершення війни.

За словами аналітика, саме страх такого результату, ймовірно, і змусив Путіна зателефонувати Трампу, щоб особисто попередити про «наслідки».

«План Б»: чим замінити «Томагавки»

Майкл Кларк переконаний, що для України опції не вичерпані, навіть якщо Трамп залишиться непохитним.

Він назвав можливі замінники «Томагавків». Перший — це британські ракети Storm Shadow, які вже довели свою ефективність. Другий, і більш стратегічний, — це українські ракети «Фламінго».

Кларк зауважив, що збільшення виробництва власних ракет «Фламінго» могло б «виконати ту саму роботу», що й американські «Томагавки». Він припустив, що Україна могла б отримати значну перевагу в разі нарощування їхнього виробництва. Втім, аналітик попередив, що Росія, імовірно, шукатиме будь-які можливості, щоб перешкодити масштабному виробництву цієї української зброї.

Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО вважають, що можливе постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk не стане вирішальним фактором, який переламає перебіг війни, але, безумовно, матиме вплив на полі бою.