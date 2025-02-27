Трамп заявив, що Євросоюз був створений "щоб грабувати США" і анонсував 25% мита на всі товари блоку

У Євросоюзі заявили, що "рішуче і негайно відреагують на невиправдані бар'єри у торгівлі".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що збирається ввести 25% мито на всі товари з Євросоюзу, оскільки це обʼєднання "було створено, щоб грабувати США".

Про це очільник США сказав під час першого засідання свого кабінету міністрів, інформує Financial Times.

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Загалом це буде 25 відсотків, і це стосуватиметься як автомобілів, так і всього іншого", - пояснив Трамп.

В свою чергу в Євросоюзі заявили, що "рішуче і негайно відреагують на невиправдані бар'єри для вільної та справедливої торгівлі".

Крім того, Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що він давно веде з США незбалансовані економічні відносини.

"Вони не приймають наші машини. Вони не приймають, по суті, нашу сільськогосподарську продукцію, вони використовують всілякі причини, чому ні. Давайте будемо чесними, Європейський Союз був створений для того, щоб пограбувати Сполучені Штати. Це його мета. І вони добре з цим впоралися", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп пообіцяв Україні та РФ "найкращу мирну угоду" і відповів, хто й чим має поступитися.

Ми раніше інформували, що Шмигаль розповів, як на угоду про копалини зі США відреагували в ЄС.

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