“Треба масштабуватись”: військовий "Азову" про переваги і труднощі української зброї

Начальник штабу 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Арсен Дмитрик «Лемко»

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На думку Арсена Дмитрика, Україна технологічно випереджає Росію, але має недостатньо ресурсів для швидкого масштабування своїх оборонних розробок.

Про це заявив начальник штабу 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Арсен Дмитрик «Лемко» в інтерв’ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+».

Військовий зауважив, що росіяни дійсно дуже швидко масштабують свої оборонні проєкти, на відміну від українських розробників зброї.

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«Це те, чого ми собі не можемо дозволити. Країна менша, ресурси менші, це правда, навіть людський капітал менший», — зазначив «Лемко».

Водночас повідомлення з фронту про використання новітньої української зброї свідчать, що технологічно Україна випереджає Росію.

«Дивіться, крайній випадок — з безпілотного надводного апарату збили «сушку» [Су-30, військовий літак РФ — ред.]. І я знаю, що в хлопців багато є цікавих новинок, і це тільки початок. Лазер, який хлопці зробили. Ви розумієте, що створити лазер в таких умовах… за кордоном це десятки років і мільйони доларів. А наші хлопці зробили. І почали ним збивати «Шахеди». В нас крила кращі», — наголосив Арсен Дмитрик.

Нагадаємо, в Мінцифри заінтригували анонсом нової технології, що здатна змінити перебіг війни. Нова розробка пов’язана з використанням дронів, але її подробиці наразі тримаються в секреті.

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