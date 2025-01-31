"Треба негайно масштабувати": у ЗСУ заявили, що знайшли спосіб боротьби з дронами на оптоволокні

Безпілотники з оптоволокном стали новим викликом на війні, оскільки на них не діють засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) і вони не помітні для детекторів дронів. Однак у ЗСУ заявили, що знайшли спосіб боротьби з безпілотниками такого типу.

Про це заявив командир 414-ї Окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

Комбриг розповів, що для виявлення таких безпілотників почали використовувати мобільну радарну систему. Такі радари використовують для виявлення літаків та ракет, тому на фронті модна цілком використовувати мініатюрну версію.

Після виявлення безпілотника до справи підключаються українські пілоти, які підлітають до ворожої цілі дроном-перехоплювачем та знищують її.

Комбриг заявив, що досвід його бригади необхідно терміново масштабувати на всю армію.

"Армія повинна оперативно і масово дооснаститися мобільними версіями РЛС кожні 2-4 км смуги фронту і розрахунками звичайних FPV-винищувачів для знищення перехоплених мобільними РЛС-радарами ворожих FPV на оптоволокні", – написав він.

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати для обстрілів України нові, ще небезпечніші "Шахеди".

Ми раніше інформували, що воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка допомагає на фронті.

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