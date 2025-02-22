"Трембіта" кине виклик РФ: що опиниться у зоні ураження нових ракет

Під загрозою атак нових українських ракет-дронів "Трембіта" можуть опинитися усі російські війська, лінії постачання, авіабази та батареї ППО в радіусі 160 км від лінії фронту.

Про це йдеться у статті Forbes.

Український ударний дрон, як називає "Трембіту" видання, не вирізняється особливим виглядом. Завдовжки 2 м, із гранично простим дизайном – двигун зверху, ракетний прискорювач ззаду – він фактично є зменшеною версією німецької бомбиV-1 часів Другої світової війни, але з сучасним GPS-наведенням.

Однак "Трембіта" та інші безпілотники українського виробництва, поряд із живою силою на передовій, є ключем до виживання та потенційної перемоги України, оскільки США під керівництвом президента Дональда Трампа перетворюються з близького союзника на, у кращому разі, дружнього до Росії подразника. У гіршому разі американська адміністрація ризикує активно стати на бік автократичної Росії у трирічній війні проти демократичної України.

Завдяки підтримці європейських союзників Київ може продовжувати боротьбу без американської допомоги, особливо зараз, коли українська промисловість створює багато найважливіших видів зброї своєї армії. Було розумним те, що українська фірма Pars зосередилася на тому, щоб "Трембіта" з пробігом 160 км і швидкістю 400 км на годину була дешевою: нібито лише кілька тисяч доларів за одиницю.

"Ми використовуємо прості технології, такі як різання та згинання алюмінію, фактично повторюючи конструкцію літаків часів Другої світової війни. Це дозволяє нам значно знизити вартість продукту", – сказав "Мілітарному" генеральний директор Pars Акім Клейменов на нещодавній технологічній конференції в Києві.

"Ракета побудована навколо пульсуючого реактивного двигуна, який складається з нержавіючої сталі та не має рухомих частин. Це дешево і просто. Так, у нього є деякі недоліки – середній діапазон і точність, – але його переваги того варті", – додав Клейменов.

"Трембіта", яка запускається з рампи, все ще перебуває на стадії випробувань після приблизно 18 місяців розробки. Однак, коли вона нарешті буде готова до застосування, Україна планує закуповувати ці безпілотники тисячами, використовуючи власні кошти, європейське фінансування та залишки коштів, наданих попередньою адміністрацією США.

Українська ракета "Трембіта" / Скриншот з відео

Деякі "Трембіти" мали б нести бойові частини. Інші були б макетами з додатковим паливом і дальністю. Запущені десятками одночасно мобільними групами, макети "Трембіти" відволікали б і виснажували російську ППО, дозволяючи вибуховим дронам проскочити і вразити цілі.

"Ми хочемо, щоб вони бачили і стріляли по цих ракетах. Це вигідно Україні", ¬– сказав Euromaidan Press один із розробників безпілотника.

"Трембіта" не є найдалекобійнішим дроном України – це почесне звання, ймовірно, належить модифікованому спортивному бомбардувальнику Aeroprakt A-22 з досяжністю близько 1600 км. Однак сучасна "дзижчалка" може представляти найкращий баланс дальності, руйнівного потенціалу та вартості. Всі російські війська, лінії постачання, авіабази та батареї протиповітряної оборони в межах 160 км від лінії фронту будуть під загрозою масових, повторних нальотів "Трембіти".

"Масштаб" – це ключове слово у розвитку українських дронів, оскільки Київ стає світовим лідером у галузі робототехніки. Українські розробники працюють над методами управління, що, ретельно використовуючи штучний інтелект, дозволяють невеликим групам керувати великими роями дронів.

Таким чином, Україна може найефективніше використовувати свій найрідкісніший і найцінніший ресурс – людей – збільшуючи водночас використання свій найдоступніший та дедалі дешевший ресурс: дрони.

Безпілотники вже є найкращою зброєю України.

"Від 2024 року більшість втрат на передовій завдається безпілотниками, які виробляються всередині країни з використанням місцевих або імпортованих компонентів, часто з таких країн, як Китай", – пояснив засновник аналітичної групи Ukrainian Frontelligence Insight Татарігамі.

Щодня вони стають ще важливішими, оскільки Україна дедалі більше бореться сама, але все ефективніше.

Нагадаємо, 21 лютого на форумі оборонних інновацій Defense Tech Innovations Forum у Києві представили сотні дронових і ракетних українських технологій. Серед фаворитів заходу – ракета "Трембіта", яка, за словами розробників, здатна долетіти до Москви.