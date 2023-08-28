Трикратна перевага в БПЛА на фронті: чи втримала її Росія над Україною

Росія на початку повномасштабного вторгнення мала перевагу над Україною – три до одного 3:1. Йдеться про наявність тактичних безпілотників. Станом на зараз сторони тримають паритет.

Про це йдеться у матеріалі The Economist з посиланням на джерело в оточенні українського головнокомандувача Валерія Залужного.

"У Росії величезний потенціал протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, тож будь-який український напад потребує ретельного планування. Україна розробила алгоритми, які, здається, працюють", – пише видання.

За інформацією ЗМІ, близько 35-40% БПЛА долітають якнайближче до цілі. Про успіх чи не успіх удару можна дізнатися за допомогою супутників, пристроїв стеження.

"Нові типи українських безпілотників розробляють чимало організацій: всі розвідувальні агентства мають власні програми щодо безпілотників, залучені розробники-фрілансери. Чимало виробників працюють без значного державного фінансування – коштом благодійників – та прагнуть до розширення виробництва", – йдеться у The Economist.

Дрони-камікадзе Morok називайть найперспективнішими. Беспілотники можуть нести вибухівку на сотні кілометрів. Їх можуть застосовувати під час атак та повітряних місій.

Наприклад, The Economist пише про дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 у Новгородській області РФ, а також місію над контрольованою росіянами територією – удар по військовій базі в глибині Криму (тоді крім Morok було використано ще низку БПЛА, причому багато прототипів були експериментальними, кажуть джерела видання).

Також БПЛА застосували під час атак на паливні склади, по матеріально-технічному забезпеченню росіян тощо. Координатор безпілотників української військової розвідці України, відомий як "Детектив", наголошує, що з передової дякують за кожен успішний удар безпілотників по ворогу.

Нові блоки радіоелектронної боротьби, встановлені росіянами на танках та інших цінних засобах, зменшують здатність українських безпілотників атакувати найбільш вразливі частини цілі.

The Economist пише, що будь-які технологічні переваги, якими користувалися українці, завжди були тимчасовими, оскільки обидві сторони на фронті вчаться один в одного, тож так само буде і з перевагою у застосуванні дронів.

"У нас був досвід захисту від російських безпілотників, і ми швидко покращилися. Вони теж будуть", – йдеться у джерелі.

Раніше йшлося у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України, що новий український дрон "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російський аеродром атакували картонні дрони! У Москві – теж гаряче!

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