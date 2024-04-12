Трипільську ТЕС атакували ракети Х-69: які неприємні особливості цієї зброї — експерт

Модернізовані крилаті ракети авіаційного базування Х-69, якими російська терористична армія атакувала Трипільську ТЕС, можуть запускати тактичні бомбардувальники різних модифікацій. Тому до такого повітряного удару складніше підготуватися.

На цьому наголосив військовий експерт Андрій Крамаров в ефірі Radio NV.

“Її носієм можуть бути Су-30, Су-34, Су-35 і Су-57. Уявіть собі, скільки разів піднімається їхня тактична авіація за день. І питання — це зараз буде завдано знову удар керованими авіабомбами із Су-34 чи буде випущена ця крилата ракета”, - зауважив він.

За словами експерта, ще одна неприємна особливість цієї ракети у тому, що вона має низьку висоту польоту та може опускатися майже до 20 метрів над поверхнею, що ускладнює її виявлення. Однак цю ракету можуть збивати сучасні системи ППО - наприклад, NASAMS чи IRIS-T.

Андрій Крамаров зазначив, що Х-69 не має значної дальності польоту, але досить потужна - бойова частина 300 кілограмів.

“Загалом це просто глибока модернізація ще радянської ракети Х-59”, - підсумував він.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що російські війська вдарили про Трипільській ТЕС у Київській області відносно новими ракетами Х-69 — покращеною версією системи Х-59. Українські оборонці вивчають, як їм можна протидіяти.

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