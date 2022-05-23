Тривожна ніч на Дніпропетровщині: окупанти декілька разів вдарили з "Ураганів"

Тривожна ніч на Дніпропетровщині: окупанти декілька разів вдарили з "Ураганів"

Російські окупанти у ніч проти 23 травня декілька разів обстріляли Дніпропетровську область. Вони двічі вдарили з "Ураганів" по Апостолівській громаді.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була нескінченною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли", - написав він.

Окупанти влучили між селами, люди не постраждали.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали злочинну банду, яка влаштувала розбійний напад на мешканця Запоріжжя. Вони проникли до будинку, напали на чоловіка та погрожуючи зброєю, поцупили його майно.

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