Трюдо анонсував нову військову допомогу для України: про яку зброю йдеться

Це озброєння надійде до України найближчими місяцями.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував, що Україна отримає від його держави додаткові бойові машини піхоти LAV III та авіатренажери для F-16.
Про це очільник канадського уряду заявив на саміті "Підтримуй Україну".
Так, Канада передасть Україні 25 БМП LAV III та чотири авіаційні тренажери для винищувачів F-16.
За словами Трюдо, це озброєння надійде до України найближчими місяцями.
"Ми також передаємо першу частину допомоги у розмірі п’яти мільярдів доларів, що фінансується коштом надходжень від заморожених російських активів", – додав політик.
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До слова, за інформацією Bloomberg, Євросоюз готує для України великий пакет військової допомоги на близько 20 млрд євро.
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