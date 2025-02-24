Трюдо анонсував нову військову допомогу для України: про яку зброю йдеться

Це озброєння надійде до України найближчими місяцями.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував, що Україна отримає від його держави додаткові бойові машини піхоти LAV III та авіатренажери для F-16.

Про це очільник канадського уряду заявив на саміті "Підтримуй Україну".

Так, Канада передасть Україні 25 БМП LAV III та чотири авіаційні тренажери для винищувачів F-16.

За словами Трюдо, це озброєння надійде до України найближчими місяцями.

"Ми також передаємо першу частину допомоги у розмірі п’яти мільярдів доларів, що фінансується коштом надходжень від заморожених російських активів", – додав політик.

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До слова, за інформацією Bloomberg, Євросоюз готує для України великий пакет військової допомоги на близько 20 млрд євро.