Це може стати нічним жахом Росії: експерт про українську балістику

Ракета / © Getty Images

Для того, щоб завдати російським загарбникам нищівних втрат, Україна має значно наростити виробництво власних балістичних спроможностей.

Про це в ефірі Radio NV заявив Анатолій Храпчинський, колишній офіцер Повітряних сил та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Експерт наголосив, що обговорення українських ракетних програм має бути максимально обережним.

За його словами, Росія зараз активно намагається вирахувати розташування виробничих потужностей України, щоб завдати ударів на випередження та зменшити наш оборонний потенціал.

«Насправді краще нам бачити результати влучань і не знати, що це було», — зауважив Храпчинський, підкреслюючи пріоритетність секретності в умовах постійного моніторингу з боку ворога.

Переваги «Сапсана» над російською ППО

Анатолій Храпчинський нагадав, що ракетний комплекс «Сапсан» є саме балістичним озброєнням. Такі цілі є надзвичайно складними для перехоплення російськими системами протиповітряної оборони.

Розвиток цього напрямку дозволить українським силам створювати умови, за яких Росія буде неспроможна відбивати атаки, що призведе до колосальних втрат у живій силі та техніці агресора.

Головним викликом для вітчизняного оборонно-промислового комплексу залишається кількість одиниць виробленої зброї. Експерт переконаний: поодиноких пусків недостатньо для стратегічного перелому.

«Зрозуміло, це добре, що ми випускаємо, але треба масштабувати до спроможності принаймні на 50% від того, що має Росія», — підсумував Храпчинський.

Тільки за такої умови Україна зможе завдавати системних та болючих ударів, які змусять ворога змінити тактику.

